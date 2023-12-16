鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估上修至1.34元，預估目標價為68元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞(1303-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.34元，其中最高估值2.68元，最低估值0.97元，預估目標價為68元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.68
|4.5
|5.48
|最低值
|0.97
|2.1
|3.57
|平均值
|1.49
|3
|4.22
|中位數
|1.34
|3
|3.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|394,014,160
|401,894,450
|409,932,340
|最低值
|262,719,000
|270,629,910
|273,514,820
|平均值
|286,119,280
|322,063,130
|333,653,720
|中位數
|270,146,000
|313,399,500
|325,583,850
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.05
|10.25
|3.24
|2.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|355,183,300
|411,670,391
|273,353,806
|286,303,059
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。