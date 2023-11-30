〈台股盤中〉MSCI季調將生效 上沖下洗震盪逾百點

MSCI 季度調整預計今 (30) 日盤後生效，台股今 (30) 日盤中高低震盪逾百點，預估金額雖然僅 2900 多億元，低於昨日，但預計在 MSCI 調整將生效下，尾盤估出現爆量甩尾。

觀察今日權值股表現，台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等均在平盤上下震盪，聯電 (2303-TW) 午前維持 1% 漲幅，在大型權值指標中相對亮眼。

IC 設計指標、股王世芯 - KY(3661-TW) 以及采鈺 (6789-TW) 均漲約 3%，板卡廠技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)，以及 PCB 相關的金像電 (2368-TW)、台光電 (2383-TW) 等均上漲 2%。

不過，群光 (2385-TW)、瑞昱 (2379-TW)、宏碁 (2353-TW) 等跌約 2%，緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)、智邦 (2345-TW)、光寶科 (2301-TW) 等 AI 股普遍走弱，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3482-TW) 也在盤下震盪。

傳產方面，台泥 (1101-TW) 法說會釋利多，今日股價走揚逾 2%，成衣指標儒鴻 (1476-TW) 也漲 2%、台塑四寶中則以南亞 (1303-TW) 表現相對有撐；中國新流感疫情再次引發市場擔憂，口罩概念股恒大 (1325-TW)、康那香 (9919-TW) 雙雙直奔漲停。