〈焦點股〉神盾漲停領軍聯盟上攻 成員生龍活虎

神盾 (6462-TW) 歷經數年投資與資源整併，集團聯盟逐步成形，成員包括安國 (8054-TW)、安格 (6684-TW)、芯鼎 (6695-TW)、晶相光 (3530-TW) 與迅杰 (6243-TW)，在神盾漲停領軍帶頭下，漲勢相當凌厲。

神盾近期在董事長羅森洲帶領下，除了既有指紋辨識外，也擴展感測器產品線，更在投資數家公司後，取得 ASIC 與 IP 資源，完整神盾聯盟的 ASIC 平台，目前與聯盟成員已有案件在合作進行，預期最快今年就可看到貢獻。

展望未來，神盾聯盟規畫以研發水平化、銷售垂直化的 IC 產業設計新策略面對市場，完整化 IP/ASIC 平台，加快產品開發及進入市場速度，並預計在 1 月 9 日辦理 Tech Day，展示 AI PC 相關產品。

神盾表示，因應近年消費電子市場競爭激烈與產業大環境態勢，持續進行產品研發、探索轉型契機，更投入資源於周邊優異相關企業，以共同合作或集團化整合的方式，取得最佳化研發效益，目前已展現初步成果。

神盾看好，公司過去這幾年的策略投資已產生綜效，未來將陸續推出跨平台主流新產品，預計 2024 年將有業績上的顯著成長，並於明年迎來大爆發。