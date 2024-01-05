英業達最新年度展望 今年伺服器出貨將年增雙位數

代工大廠英業達 (2356-TW) 受惠 AI 伺服器出貨動能強勁，預期 2024 年全年伺服器出貨量將有雙位數的成長。英業達表示，出貨給中國的 H20 將在第二季放量，輝達 (NVDA-US) 的 B100 則將在下半年陸續出貨。

英業達指出，無論是 GPU 缺料問題或是中國 AI 禁令，AI 伺服器皆未消失，並進一步指出，原先要出貨給中國的 A800/L40，改為 H20/L20，英業達強調，更改出貨產品對營收、獲利影響有限，預估第二季中國 H20 開始放量。

美系客戶部分，英業達則表示，第二季開始出貨量較大，ASIC 與輝達的 B100 將會在下半年陸續出貨。

英業達預估，整體伺服器出貨在第一季有望有小幅季增，主要因為傳統伺服器逐漸回溫，加上 AI 伺服器貢獻出貨動能，預期全年伺服器出貨量將有雙位數的成長，其中 AI 營收占比約提升至 10% 至 15%。

筆電方面，英業達則表示，由於去年第四季基期較低，因此今年第一季淡季不淡，往年第一季季減雙位數，不過預期今年第一季 NB 出貨量僅季減中個位數，全年 NB 的出貨量則將成長中個位數百分比。

英業達指出今年筆電的成長動能主要有三，包括今年第三季商用筆電將推出搭載 AMD(AMD-US) 與 Intel(INTC-US)CPU 產品、Windows 12 將於第四季推出，以及 AI 助理 Copilot 導入 NB 帶動硬體規格升級，並有望迎來換機潮。

至於 AI PC 展望，英業達提到，換機潮所帶來的出貨量將有所貢獻，不過 ASP 與中低階商用產品差不多，由於英業達商用筆電占近 7 成，因此 AI PC 對 ASP 提升相對有限。另外，AI PC 的毛利率跟 NB 差異不大。