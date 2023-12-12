英業達嵌入式神經網絡處理器 成功打入兩大IC設計廠

英業達 (2356-TW) 今年第一季發表 VectorMesh 嵌入式神經網絡處理器，擁有低功耗、高效能以及高彈性架構等三大優勢，吸引 IC 設計產業高度關注。英業達今 (12) 日指出，2023 H2 正式簽約兩家 IC 設計大廠，可望帶動明年業績持續成長。

英業達說明，VectorMesh 依照終端應用所需的能力大小，分為 Minima、Parva 及 Magna 三大系列，落實 IP 商品化搶攻市場。英業達資深副總陳維超表示，簽約的兩家 IC 設計廠分別選用 Minima 及 Parva，終端應用則是透過 AI 進行影像辨識及特殊數學運算模型。陳維超也透露，這兩家 IC 設計大廠，在其產品領域市佔率皆為前三名。

陳維超說明，邏輯閘數 (Gate count) 在相同製程條件與相同運算能力下比同業小 4 倍，使得終端產品實現更低成本與低功耗的目標。陳維超進一步指出， VectorMesh 除高效能、低功耗外，結合從模型訓練、設計與 SoC 整合到晶片量產階段，且一一站式、客製化的 IP 導入與整合服務，更是可以解決 IC 設計公司痛點。

英業達舉 Parva 為例，現在需求火熱的人型物件偵測應用，可輕鬆達到 30fps 回報率，且模型客製化需求僅需 2 周至 1 個月，就可以導入產品整合測試。

展望明年，英業達 AI 晶片設計處處長徐國翰表示，將持續開發 Magna IP 系列，提高 PPA(功耗、性能及面積) 競爭力。另外也將深化一站式的 IP 導入與整合服務，包括整合所需相關的 Toolchain 朝全自動化發展，使 IC 設計公司取得英業達技術後，隨時可以在線開發，縮短交叉驗證時間，讓產品更快上市。