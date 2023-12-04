NB Q4旺季不旺 台廠出貨估減7.3% 緯創、英業達較抗打

根據 DIGITIMES 研究中心期第四季出貨將季減 7.3%，分析師蕭聖倫表示，主要台灣代工廠第四季出貨也將呈現較大幅度衰退。不過緯創 (3231-TW) 及英業達 (2356-TW) 因未集中在本季衰退較多的傳統消費機種，出貨表現較有支撐。

DIGITIMES 研究中心統計，第三季全球 NB 出貨表現優於預期，且在第二季季增兩成的高基期下，第三季再成長 2.1%。另外，消費機種也因品牌清倉，以及通路進行旺季備貨而表現強勁，一舉抵銷商務及教育市場的衰退。不過第四季因前季出貨基期已高，通路存也較高，預期將出貨將季減 7.3%。

蕭聖倫分析，第四季前六大品牌表現，預估戴爾 (DELL-US)、聯想表現較佳。其中，聯想在第三季躍升出貨龍頭後，其主力市場歐洲及中國需求皆持續回溫，第四季排名可望維持第一。

第三季出貨第二名的惠普 (HPQ-US) 則因前季已大舉衝刺年度出貨目標，第四季出貨恐下滑。第三名的戴爾因部分成熟市場企業客戶開始換機，蕭聖倫認為，戴爾可望成為第四季出貨唯一正成長的品牌業者。

第四名的蘋果 (AAPL-US) 第四季初時將 MacBook Pro 機種處理器更新至採 3 奈米製程的 M3 晶片，試圖挽救頹勢。但蕭聖倫觀察，根據蘋果第四季給予代工廠的相關訂單規模並未出現顯著反彈，高階消費機種後市不樂觀。