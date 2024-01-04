派樂騰與TikTok建立合作關係 提供健身課程短影音和其他內容

派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 周四 (4 日) 與 TikTok 建了合作夥伴關係，作為其策略的一部分，以改變公眾的看法，並在銷售額和獲利下降的情況下吸引更廣泛的客戶。

此次合作將在社群媒體平台上創立一個名為「#TikTokFitness Powered by Peloton」的新健身中心。其中將包含簡短的健身影片、較長的直播課程、Peloton 教練的內容以及與 TikTok 創作者的合作。

消息公布後，派樂騰股價在周四盤前交易上漲約 10%。

大約 6 個月前，派樂騰自我重新定位為「面向所有人」的健身公司，並為其應用程式推出分級定價策略。這些變化將派樂騰定位為不僅僅是一家飛輪健身公司，並吸引新客戶，這些客戶可能無法負擔其昂貴的連網健身設備，但可能對每月訂閱其內容感興趣。

派樂騰消費者行銷副總裁史諾迪 (Oli Snoddy) 表示，「一方面，我們的長期目標是改變派樂騰面向多種不同類型受眾的看法，我認為 TikTok 的真正優勢之一是它越來越能觸及所有人，包括年輕受眾。」他表示，從短期來看，此次合作將在派樂騰所說的成功重新啟動的基礎上再接再厲，提高應用程式下載和轉換等指標。

在新冠疫情期間，健身房關閉、消費者蜂擁購買其固定飛輪和家用跑步機，派樂騰成為華爾街的寵兒。但當疫情消退、消費者恢復正常時，需求大幅下降。

截至 9 月 30 日的 3 個月內，派樂騰流失了 3 萬名會員，營收降至 5.955 億美元，低於 3 年前疫情最嚴重時的 7.579 億美元。

派樂騰執行長麥卡錫 (Barry McCarthy) 於 2022 年 2 月接替公司聯合創始人佛利 (John Foley)，一直致力於調整業務規模，並為實現長期成長和獲利做好準備。他致力於增加派樂騰的用戶數，並透過提供租賃服務和翻新選項來開闢擁有派樂騰設備的新途徑。

雖然這些舉措已顯示出初步取得進展的跡象，但派樂騰仍未從現有會員身上賺錢，與 TikTok 和 Lululemon 等公司建立合作夥伴關係反而對其長期成功至關重要。