跟上串流媒體廣告潮！亞馬遜Prime Video下月底起播廣告

亞馬遜 (AMZN-US) 為提高串流內容產生的營收，將自下月底起在 Prime Video 內導入廣告，另外同步推出無廣告訂閱方案。

亞馬遜 Prime Video 自 1 月 29 日起將在電影和電視節目中播放廣告，若不願廣告干擾，用戶可選擇支付 2.99 美元月費的無廣告訂閱方案。

英國和德國用戶將自 2 月 5 日起看到廣告，然而，即使是無廣告訂閱方案的用戶，收看體育賽事等即時活動轉播時也會看到廣告，但若是購買或承租內容者則不會在播放時看到廣告。

由於導入廣告是串流媒體產業趨勢，在亞馬遜在迪士尼 (DIS-US) 和 Netflix (NFLX-US) 之後如法炮製，因此此舉不太可能顯著產業格局。

Netflix 和迪士尼的廣告版訂閱方案收費較低，儘管如此，亞馬遜導入廣告仍會讓傳統電視的廣告業績持續下滑，並自串流媒體競爭同業中分食市場大餅。

此舉還能讓亞馬遜更妥善利用其 Prime 會員基礎實現獲利，目前該會員基礎已增長至 2 億多人，必定有一些會員願意支付月費訂閱無廣告版，且亞馬遜在最受歡迎的內容上導入廣告也將創造營收。

亞馬遜聲明表示，此舉讓公司能長期持續投資打造更棒的內容，且亞馬遜打算供應的廣告量明顯少於線性電視和其他串流媒體業者。

亞馬遜強調比競爭對手播放的廣告量少，這是種有趣的策略，因為如果廣告量不多，可能會降低會員付費訂閱無廣告版的意願。

但亞馬遜自 2022 年 2 月將 Prime 會員月費自 12.99 美元調漲到 14.99 美元後就沒有再調漲。漲價不頻繁這一點事實上可能讓一些用戶較願意掏錢訂購無廣告版。

由於亞馬遜有龐大的客戶群，可更有效地定位廣告，因此 Prime Video 對廣告商來說也具有吸引力。

Wedbush 分析師 Scott Devitt 在關於網路產業的研究報告中指出，亞馬遜 2024 年的廣告營收成長將超越整個產業，其中亞馬遜能成功利用 Prime Video 實現獲利就是關鍵因素，以及強勁的零售媒體成長和亞馬遜廣告更頻繁呈現在其他平台和網站上。

亞馬遜是零售媒體或零售商數位廣告領域的主導力量，Devitt 預期 2024 年對此領域的支出將全球增長 22%。亞馬遜也將贊助商產品廣告擴大至亞馬遜體系以外的網站和平台，包括 Pinterest (PINS-US) 和 BuzzFeed，以利與 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌、Meta (META-US) 旗下的臉書等廣告平台相互競爭。

亞馬遜是 Wedbush 在 2024 年的電商領域首選，Wedbush 給予該股「跑贏大盤」的評級，目標價 210 美元，較周三收盤價隱含 36% 上漲空間。亞馬遜周三小跌 0.05%，收每股 153.34 美元。