Wedbush看好網路類股票 2024年首選亞馬遜、META等公司

投資銀行 Wedbush 分析師本周發布報告認為，電子商務和數位廣告支出將在 2024 年加速，為亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms (META-US)、Uber (UBER-US) 和 Booking Holdings (BKNG-US) 奠定強勁的一年。

Wedbush 分析師在給客戶的報告中，列出了他們 2024 年的首選網路股票，他們表示，雖然大多數網路股票在 2022 年經歷了下跌，並在今年面臨不確定性，但他們認為 2024 年的前景更為樂觀。

Scott Devitt 領導的 Wedbush 分析師團隊指出：「我們預計 2024 年電子商務和數位廣告的成長率將更加正常化，這兩個行業明年都將加速發展。」

在首選股票中，Wedbush 認為亞馬遜的整體上漲幅度最大，並將這支股票 12 個月目標價設為 210 美元，相當於較當前價格約漲 37%。

Devitt 稱，「亞馬遜是我們整個網路覆蓋範圍內的首選，我們認為該公司在 2024 年處於有利地位，因為零售利潤率持續上升，(亞馬遜網路服務) 在寬鬆的競爭中加速，廣告收入成長繼續大幅優於更廣泛的數位廣告工業。」

同時，在數位廣告領域，Wedbush 首選 Meta ，對其 12 個月目標價由 350 美元上調至 420 美元，較目前價格約漲近 20%。

Wedbush 認為，儘管在用戶隱私和數據透明度方面存在暫時的行業阻力，Meta 仍然推動了各種數位媒體的用戶參與度，持續提高了獲利能力。

同時，Uber 是 Wedbush 網路運送類別的首選，領先 DoorDash (DASH-US)、Instacart (CART-US) 和 Lyft (LYFT-US)。

Wedbush 給予 Uber 股票跑贏大盤的評級，並將 Uber 的目標價定為 67 美元，相當於 9% 的上漲空間。

Booking Holdings 是其線上旅遊股的首選。 Devitt 寫道，BKNG 股票擁有「同類最佳的利潤率」和經過驗證的管理團隊。 Wedbush 對 BKNG 股票的評級為跑贏大盤，目標價為 3850 美元，這意味還將上漲 9%。