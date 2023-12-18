搶搭除息行情！台股ETF受益人單周增3.7萬人 00919蟬聯人氣王

根據集保統計，台股 ETF 受益人最新一周增加 37499 人，再度創下歷史新高，上周受益人增加的有 14 檔，主要因投資人趕在 15 日前參與除息行情，其中，挾帶著 3 次配息都 10% 以上的群益台灣精選高息 (00919-TW)，最新一周激增 45431 人，蟬聯人氣王，也是唯一一檔周增加超過 4 萬人。

每周台股 ETF 集保戶股權分散統計出爐，根據 12 月 15 日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，統計今年來增加 182 萬 10 人，總受益人來到 597 萬 6198 人，逼近 600 萬人大關。

進一步觀察，00918、00929、00934、00915、00936、00935、00921 上周受益人也都增加逾千人，整體來看，高息型還是較受投資人青睞，不過，最新一周數據，受益人減少最多的是 00878、0056，分別減少 6641、6632 人。

00919 的總人數來到 36 萬 3136 人歷史新高，規模也突破 800 億大關，00919 在受益人與規模排名雙雙晉升為第五大台股 ETF，觀察 12 月以來，00919 每日平均成交量達 15 萬 4083 張，並攻佔多日的交易熱門股榜首，00919 自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為 0.54 元，且皆已完成填息，而本次 12 月除息，更是上調的配息金額到 0.55 元，優於投資人期待，連續三次股利率突破 10%，市場對於 00919 填息也持高度期待。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，美國聯準會 12 月幾乎已確立貨幣政策轉向，隨著美國經濟進入溫和成長的軟著陸，2024 年將進入降息循環，而歐央根據現有的經濟數據，2024 年進入降息也指日可待。在兩大央行可望在貨幣上游緊縮轉為寬鬆下，預期對股市評價的回升具正面效益。

謝明志指出，台股在信心回籠之下，推升指數走高，並一度突破年內高點。考量時序將進入年底財報空窗，評價回升有利成長股表現，企業獲利也將回到成長軌道，指數可望維持多頭格局往上態勢。