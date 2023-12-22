高股息ETF人氣不墜 00934僅花37個交易日躋身百億俱樂部

台股長線展望佳，投資人持續湧入高股息 ETF，其中，中信成長高股息 (00934-TW) 自 11 月 1 日掛牌以來，規模迅速成長，21 日首度站上百億元大關，僅花了 37 個交易日，成為 2023 年下半年規模最快突破百億元的 ETF。

00934 也是台股高股息 ETF 中第 7 檔百億俱樂部成員，儘管今 (22) 日 ETF 族群普遍回檔，但高股息概念仍獲本土資金力挺，00934 今天價格小幅走揚，一度來到 17 元，截至午盤成交量也有約 7000 張。

中信成長高股息經理人張圭慧表示，11 月台股大漲 8.7%，外資從連續 4 個月淨匯出轉為淨匯入，匯入金額達 3500 億元，寫下歷史次高，主要受美國聯準會 (Fed) 降息趨勢明確，市場預期升息循環已進入末段，加上美債殖利率回落等影響，使外資轉而買進台股。

觀察外資於 11 月以來買超台股金額僅約 2400 億元，和淨匯入 3,500 億元相比，資金行情仍有餘裕，加上 2024 年適逢總統大選，作多行情可望持續增溫，及上市櫃公司基本面具備成長力道，第一季表現值得期待，股市可望延續上漲動能。

展望後市，張圭慧認為，美國聯準會將於 2024 年進入調節景氣的降息循環，有望刺激經濟回溫，且隨庫存調整將步入尾聲，可望重啟每 3 至 4 年新庫存循環週期，且第一季市場有機會受惠於四年一遇的總統大選行情，以及 Fed 提前降息的預期，下半年市場的焦點則在美國總統大選、奧運與蘋果產品發表會，長期來看對市場仍屬正向。