〈柏瑞投資展望〉固定收益資產迎東風 特別股+非投資級債收益可期

美國聯準會 (Fed) 暗示降息在望，投資人信心大受提振，帶動全球金融市場彈升，柏瑞投信今 (4) 日發布 2024 年投資展望，企業獲利復甦力道有望高於經濟成長，體質健全與政策支持的主題股票可望有表現空間，隨著升息循環結束，固定收益資產可望迎來睽違已久的東風，建議以特別股搭配非投資等級債的特別收益資產，及早卡位貨幣政策轉向寬鬆的投資契機。

柏瑞投信投資長黃軍儒指出，觀察美國及歐洲通膨已大致獲得控制，最新的 Fed 會議記錄顯示此輪升息循環已近尾聲，市場已提早樂觀定價 2024 的降息次數預期，使得美國 10 年期公債殖利率呈現明顯下行趨勢。隨著實質利率有所下降，反映經濟接下來可能走弱以及市場高度的降息預期，黃軍儒認為，降息時間點可能落在下半年，甚至是第四季。

黃軍儒強調，美國經濟仍有韌性，而歐元區在貨幣、財政政策均保持緊縮下，其經濟增長將繼續位於低位，且區內國家的成長動力各異。至於整體新興市場的經濟表現雖將較成熟市場突出，但仍會受全球需求疲弱所拖累。

針對印度市場方面，投資顧問部副總經理帥仕偉補充說明，柏瑞近期季展望已將印度調為正面，無論是基本面或價值面都很好，加上具備人口紅利優勢，經濟成長動能相當強勁。外界好奇印度股市已經漲過一波，現在估值會不會太高？帥仕偉認為，那就要回過頭來看印度企業的獲利成長動能，若從製造業 PMI、外銷出口等數據以及內需消費市場來看，同樣表現優秀，因此，柏瑞的立場是看好印度市場。

至於中國市場，即使政府加大財政刺激措施，仍將維持較歷史表現為低的成長趨勢，需持續觀望。

特別股市場展望方面，柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫 (Vladimir Karlov) 表示，過去 2 年美國國庫券殖利率曲線出現劇烈變化，實質利率由負轉正，上升至全球金融危機以來最高水位，相較於長年期美國公債與長年期美國信用債，特別股的評價面已具吸引力。觀察當前的殖利率水平，亦來到多年高點，具備誘人的收益潛力，有機會在 2024 年延續亮眼的風險調整後表現。

另一方面，就非投資等級債市場展望，柏瑞投資非投資級債策略投資經理人葉凡克 (John Yovanovic) 指出，積極的財政刺激包括通膨削減和晶片法案，相當程度抵銷了聯準會的緊縮政策，讓本輪經濟週期得以保持韌性。觀察非投資等級債發行企業之基本面，從利息保障倍數、總槓桿倍數和淨槓桿比率來看，財務基本面依然穩健，且償債比率強勁、使得槓桿率遠低於平均水平，整體非投資等級債的信用體質仍佳。

此外，非投資等級債的違約率可望持續維持低檔，因為 2024 年企業債務到期金額低，且較低評等債券所發行數量亦相對較少，加上企業已逐步減緩現金支出以因應未來狀況。目前美國非投資級債殖利率仍高於 5 年均值，深具中長期投資吸引力。不過，不同產業及信評間的分化加大，部分體質較差的企業，在景氣走緩過程中有出現利差擴大的可能，故更應著重個別債券的篩選。