Meta監督委員會指以哈戰爭影片不應移除

Meta Platform (META-US) 監督委員會周二 (19 日) 表示，該社群媒體公司刪除了兩段描述以色列與哈馬斯衝突中人質和受傷人員的影片是錯誤的，並指稱這些影片對於了解戰爭中人類的苦難很有價值。

自 10 月 7 日哈馬斯在以色列發動襲擊以來，由於錯誤訊息激增以及對社交媒體平台宣傳有關衝突的某些觀點的指控，社交媒體平台的內容審核做法再次受到審查。

有關衝突的影片是監督委員會首次快速審查案件。監督委員會是一個獨立機構，負責審查 Meta 的 Facebook 和 Instagram 上的內容決策。董事會今年稍早公布更快的審查流程，以便更快地應對緊急事件。

其中一起案件涉及 Instagram 上發布的一段影片，顯示加薩 Al Shifa 醫院附近遭受空襲的後果，其中包括似乎受傷或死亡的兒童。

第二起案件涉及 10 月 7 日襲擊事件，影片顯示一名以色列婦女在被扣為人質時懇求綁匪不要殺害她。

監督委員會表示，在這兩種情況下，在監督委員會選擇刪除內容進行審查後，Meta 改變決定，恢復了影音，並在觀看前向觀眾發出警告。

董事會表示批准恢復內容的舉措，但不同意 Meta 限制向用戶推薦的決定，並發布聲明敦促 Meta「更快地應對在聲音和安全的價值觀之間平衡實際情況的變化」。

Meta 發言人表示，該公司對董事會的決定表示歡迎。並補充說，由於董事會沒有提出任何政策建議，因此不會對這些案件採取進一步行動。