國際油價3年來首度全年下跌 跌勢可能還沒結束

受原油供需失衡影響，投資客對 OPEC+ 平衡市場的能力越來越缺乏信心，2023 年油價創 2020 年來首次全年下跌。而這種跌勢在 2024 年伊始還沒結束。

根據最新數據，布倫特原油周三 (3 日) 失守每桶 75 美元，WTI 原油失守 70 美元，均為 12 月中旬以來首見。

油價持續下跌，投資客對供需平衡越來越缺乏信心是主因。

一方面，美國和非 OPEC+ 國家原油產量成最大意外，全球油市正面臨壓力。美國石油公司大力開採原油，上月的每周原油產量創歷史新高，達到每天 1330 萬桶，遠超分析師預期。而且據美國能源信息署 (EIA) 預計，2024 年美國的原油產量將繼續創歷史新高。

除美國外，巴西和圭亞那預計也將顯著增加原油產量。新增供應量對 OPEC+ 構成挑戰，該組織最近承諾自願削減每天 90 萬桶產量，以穩定油價。但市場對 OPEC+ 能否充分落實減產以消除產能過剩存疑。

摩根大通亞洲能源和化學研究部門負責人 Parsley Ong 指出：「美國原油生產商對價格非常敏感，當 OPEC+ 以減產提高油價時，美國的生產商會利用較高油價來增加產量。這樣反而會導致市場上原油供應增加，可能抵消 OPEC+ 減產的效果。OPEC+ 正面臨原油產量和價格的『平衡問題』。」

另一方面，雖然全球原油需求在逐步恢復，但全球對原油的需求增加速度正在放緩。根據國際能源署 (IEA) 的最新市場展望，預測 2024 年原油需求將增加每日 110 萬桶，不到 2023 年預期值的一半。

其次，市場投機行為加劇了油價波動，油價與市場供需基本面脫節。例如，2023 年，包括對沖基金在內的資金管理者至少兩次在 OPEC+ 會議前大量建立油價空頭部位。當 OPEC+ 宣布減產時又大規模賣出。

與基本面無關的演算法交易占油價日交易量近 80%，這種自動化交易越來越加劇市場的不確定性。而且原油生產商的整合浪潮也在削弱期貨市場與實際現貨原油流動之間的聯繫。這可能導致期貨價格與實際市場供需狀況脫節。

此外，隨着電動車 (EV) 的普及，石油部分轉向其他能源替代品。

花旗集團能源策略負責人 Anthony Yuen 指出：「過去經濟指標可能直接轉化爲地面運輸和燃料需求的增加，但現在這種關係似乎正在減弱。在亞洲最大原油進口國中國，汽車電氣化對石油消費構成了結構性的阻力，拖累了原油需求成長」

至於原油跌勢是否會結束？商品資管公司 Northern Trace Capital LLC 投資長 Trevor Woods 認為：「2024 年的原油市場依然存在很大的不確定性。原油市場在很大程度上依賴 OPEC 及其盟友的支持。如果 OPEC 達成的減產協議崩潰，那麼油價可能會暴跌。」