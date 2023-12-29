油價預計全年下跌10% 為2020年以來首次

油價今年在地緣政治擔憂、減產和全球抑制通膨措施引發劇烈波動後，至年末轉為疲軟，預計到 2023 年底將下跌約 10%，這將是 2020 年以來首次年度下跌。

2023 年最後一個交易日，截至周五 (29 日) 格林威治標準時間 0523 點，布蘭特原油期貨上漲 48 美分，至每桶 77.63 美元，美國西德州 WTI 原油期貨上漲 37 美分，至 72.14 美元。

隨著愈來愈多航運公司準備通過紅海航線，油價自前一天下跌 3% 後穩定下來。儘管如此，這兩個基準油價都有望收在 2020 年以來的最低年底收盤價格，當時疫情打擊了需求，並導致價格暴跌。

今年油價一度持續攀高，但最終因對全球經濟的擔憂，而逐步滑落。即使 OPEC + 繼續減產，也不足以支撐價格，基準價格較今年最高水準下降了近 20%。

石油年底的疲軟表現與全球股市形成鮮明對比，全球股市預計在 2023 年底走高。在貨幣市場上，美元在經歷了兩年的強勁上漲後，今年自 1 月以來跌幅近 3%。

產業官員表示，預期的降息可能會降低主要消費地區的消費者借貸成本，而美元疲軟，則會使石油對外國購買者來說更便宜，可能會提振 2024 年的需求。

《路透》對 30 名經濟學家和分析師進行的調查預測，2024 年布蘭特原油均價將達到每桶 84.43 美元，而今年的均價約為每桶 80 美元。