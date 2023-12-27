原油價格出現真正死亡交叉 2020年初新冠疫情以來首見

原油期貨圖表周二 (26 日) 出現「死亡交叉」看跌訊號，即 WTI 原油期貨的 50 日移動均線「真正」由上往下穿過 200 日均線並低於 200 日均線，這是在 2020 年初 COVID-19 大流行造成破壞性需求暴跌以後未見的訊號。

50 日均線是廣泛關注的短期趨勢追蹤指標，而 200 日均線則是市場多人視為長期上升趨勢和下降趨勢之間的分界線。因此，這兩條線的死亡交叉常被視為標記趨勢的點，自短期回調轉變為長期下降趨勢。

死亡交叉出現之際，2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.01 美元或 2.7%，收每桶 75.57 美元，為 11 月 30 日以來最高收盤價，但過去 3 個月暴跌 16.1%。

上次原油期貨 50 日均線跌破 200 日均線是在 2022 年 9 月 7 日，當時原油期貨連日收在每桶 81.94 美元。雖然價格最終下跌，但實際上在接下來的幾個月內反彈，在同年 11 月 7 日收在 91.79 美元，漲幅達 12%。

但一些技術分析師認為上回並非真正死亡交叉。例如 Fairlead Strategies LLC 技術分析師 Katie Stockton 便說，2022 年 9 月出現的並非真正的死亡交叉，因為該交叉出現時，200 日均線正在上升。

FactSet 數據顯示，50 日均線自 9 月 6 日的 95.659 美元跌至 9 月 7 日的 95.107 美元，而 200 日均線同期自 95.58 美元升至 95.60 美元。

然而，周二出現的死亡交叉是 50 日均線自 77.739 美元跌至 77.456 美元，200 日均線自 77.663 美元跌至 77.647 美元。

上一次出現真正的死亡交叉是在 2020 年 2 月 25 日，當時 50 日均線自前一日的 56.554 美元下跌至 56.377 美元，200 日均線自 56.455 美元小幅下跌至 56.396 美元。當天 WTI 原油期貨收在每桶 49.455 美元。

大約三周後，世界衛生組織 (WHO) 宣布 COVID-19 大流行，WTI 原油價格重挫 34%，至每桶 32.98 美元。死亡交叉兩個月後，原油收盤暴跌 74%，至每桶 12.78 美元，理由是疫情引發供應減少且需求下降的擔憂。

移動平均線交叉不一定傳達轉強或轉弱趨勢，可提供一些歷史視角，了解當前趨勢已經延續多久以及幅度多少。例如周二交叉發生在基本面可能相當看漲的時期，正如瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 周二指出，「多頭有諸多不同的理由」來推升油價，包括中東緊張趨勢加劇且明顯擴大，產限制以及市場對央行降息的預期心理。

Ozkardeskaya 說：「但有趣的是，沒有一個足以加強公牛的背部」

到了 11 月，在該油價跌破 200 日均線後，多頭屢次嘗試回到該線上方以重新獲得控制權，但未能成功，表明空頭已經掌握了技術動能。

過去，當價格和廣泛遵循的基本面明顯相互矛盾時，往往要靠價格才能預知未來。就原油而言，雖然許多人會因關注潛在的供應中斷以看漲，但推漲價格的根本原因恐是對經濟成長放緩中未來需求的擔憂，正如 2020 年死亡交叉預測的那樣。

Ozkardeskaya 認為，如果原油價格不快點採取一些技術手段推進，那麼原油價格可能會跌破每桶 70 美元大關。「如果真是如此，那就更有理由相信聯準會 (Fed) 明年會展開一連串降息。」