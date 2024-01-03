〈美股盤後〉獲利了結情緒濃厚 蘋果瀉逾3.5% 費半跌超3.6%

美股 2023 年最後九週連續勝利後，市場獲利了結情緒濃厚，2024 年的第一個交易日，美股週二 (2 日) 幾乎盡墨，那指滑落超 1.6%，費半暴跌超 3.6%，僅道瓊微升。

十年期美債殖利率逼近 4%，科技業巨頭紛紛暴跌，巴克萊警告 iPhone 需求不振之後，蘋果走低，晶片板塊全線遭遇拋售，AMD、英特爾、ASML 領跌。

政經方面，投資人等待聯準會 (Fed) 上月會議紀要，以了解任何降息的訊息。根據芝加哥商品交易所工具，交易員預測 3 月聯準會降息 1 碼的機率為 70%。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 指出，由於聯準會在抑制通膨的行為果斷，美國經濟肯定將走向軟著陸。

美國財政部新的車用電池採購規定自 2024 年元旦正式生效，電動汽車必須有 50% 以上的電池部件與材料在北美製造或組裝，才有資格獲得每輛 3750 美元的稅收優惠，特斯拉車款 Cybertruck 和部分 Model 3 等使用了中國製造的電池失去免稅優惠。

主宰半導體設備市場的荷蘭供應商 ASML 對外表示，由於美國實施出口限制，「NXT:2050i」及「NXT:2100i」微影設備的 2023 年出貨執照最近已被荷蘭政府部分撤銷，有少數中國客戶受影響。

美國證券交易委員會 (SEC) 批准比特幣現貨 ETF 的最後期限 1 月 10 日臨近，交易員一直押注比特幣將觸及 50,000 美元，自去年 12 月初以來，比特幣已上漲近 20%。

油價先升後挫，美國海軍摧毀葉門「胡塞武裝組織」的三艘船隻後，伊朗傳出派遣一艘軍艦穿越紅海，緊張局勢立即升溫。航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 週二表示，將再次停止其船隻通過紅海。

美股週二 (2 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 25.5 點，或 0.07%，收 37,715.04 點。

那斯達克指數下跌 245.41 點，或 1.63%，收 14,765.94 點。

標普 500 指數下跌 27 點，或 0.57%，收 4,742.83 點。

費城半導體指數下跌 152.44 點，或 3.65%，收 4,023.04 點。

NYSE FANG + 指數下跌 206.05 點，或 2.36%，收 8,510.28 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，醫療保健領漲 (+1.76%)。資訊科技跌幅最大 (-2.58%) (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王倒成一片。蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.58%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.09%；Meta (META-US) 下跌 2.17%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.32%。

道瓊成分股逾半收高。Merck (MRK-US) 上漲 3.87%；安進 (AMGN-US) 上漲 3.25%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 3.13%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.44%；英特爾 (INTC-US) 下跌 4.88%。

費半成分股普遍瀉落。美光 (MU-US) 下跌 3.52%；AMD (AMD-US) 下跌 5.99%；博通 (AVGO-US) 下跌 2.77%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.04%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.73%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.75%；德儀 (TXN-US) 跌 0.70%。

台股 ADR 全數收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.38%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.51%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.46%。

企業新聞

電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.02% 至每股 248.42 美元，此前該公司公布第四季交付 484,507 輛汽車，高於分析師預期的 483,173 輛。

巴克萊將蘋果的股票評級從「持股觀望」下調至「減持」，表示擔心蘋果業績將長期疲軟，而且其多重擴張的潛力不可持續。 蘋果 (AAPL-US) 瀉低 3.58% 至每股 185.64 美元，創 11 月 13 日以來收盤新低。

儘管比特幣上漲至 21 個月高點，Coinbase(COIN-US) 股價崩 9.80% 至每股 156.88 。

先前在紅海發生的海軍衝突增加中東供應中斷的可能性，受原油價格波動影響，埃克森美孚 (XOM-US) 收紅 2.38%，雪佛龍 (CVX-US) 微漲 0.15%。

摩根大通 (JPM-US) 收漲 1.2% 至每股 172.08 美元，創收盤歷史新高，高於 2021 年 12 月 22 日收盤時的 171.78 美元，該股在過去 52 週內上漲了約 27%。摩根大通將於 1 月 12 日公布最新財報。

華爾街分析

新年的第一個交易日讓 2023 年的強勁漲勢戛然而止。Interactive Brokers 策略師 Steve Sosnick 指出：「在大幅上漲之後，市場出現小幅調整，出現一些獲利了結，這並不罕見，而且我認為也並非不健康。」

Ladenburg Thalmann 資產管理公司行政總裁 Phil Blancato 表示：「今年前 3 個月股市走勢可能艱難，投資人本週預計將獲利回吐，重新調整投資組合。今年前幾天的股市狀況都將和利率有關。」

Fundstrat Global Advisors LLC 共同創辦人 Tom Lee 是少數預測去年股市上漲的人之一，他仍然預計 2024 年股市將表現良好。但是，他指出，1 月的前五天將定下基調。

一些分析師警告 2024 年美國經濟預期將走弱、消費者支出更加疲軟，可能轉化為美國企業獲利成長放緩。Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 表示：「最大實際風險不是聯準會或歐洲央行沒有像預期的那樣大幅降息，而是在經濟成長降溫和定價力量減弱的環境下，每股純益的降幅大於預期。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主