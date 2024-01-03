華爾街知名多頭：財報季展開前 美股漲勢將暫歇

資產管理公司 Oppenheimer 的策略師表示，2024 年伊始，美股可能會稍作歇息，並在財報季展開之前繼續仰賴經濟數據。

以 John Stoltzfus 為首的策略師團隊表示，考量到美股自 10 月 27 日的低點強勁反彈，交易員和投資人必須藉此機會，評估從 10 月低點到上周五 (29 日) 的走勢。

因人們對聯準會 (Fed) 最快可能從今年上半年開始降息的樂觀情緒日益高漲，美股在 2023 年最後幾個月出現驚人漲勢，標普 500 指數第四季漲幅達 11.2%，光 12 月就漲了 4.4%，年漲幅則達 24.2%。Dow Jones Market Data 指出，這是標普 500 自 2020 年第四季以來表現最好的一季。

Stoltzfus 和他的團隊在周二 (2 日) 的報告中寫道：「市場暫時停止消化美股在第四季經歷的驚人漲勢，這並不罕見。」他們預估，美股將繼續仰賴數據，直到更多可能影響市場的催化劑在本月稍晚出現，例如企業財報。

美股企業財報將從下周起陸續揭曉，由美國大型銀行如摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US)、富國銀行 (WFC-US) 和花旗 (C-US) 打頭陣。

儘管如此，Stoltzfus 不認為美股漲勢暫歇，會阻止標普 500 指數在今年底實現該公司原先設定的目標價，即 5,200 點，這代表今年還有約 9.4% 的上漲空間。

Oppenheimer 策略師表示，今年股價的進一步漲勢，將受股市的「基本面改善」所支持。該公司仍看好股市，且相較於防禦性類股，他們更青睞周期股。

Oppenheimer 也預估，美國企業營收和獲利將在 2024 年繼續成長。該公司上月初預測，標普 500 指數成分股公司獲利將在今年達到每股 240 美元，12 個月預估本益比將擴大至 21.7 倍。

根據 FactSet 數據，截至周二，標普 500 指數的預估本益比為 19.6 倍。