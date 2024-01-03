紅海太不安全 馬士基宣布暫停船隻航行

根據外媒周二 (2 日) 報導，航運巨擘馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 表示，將再次停止其船隻通過重要的貿易走廊紅海。此前幾周內，該公司的另一艘航運公司遭到襲擊。市場認為，由於運輸時間的增加，運費恐將上漲。

總部位於哥本哈根的馬士基在其網站上的一份通知中表示：「我們已決定暫停所有通過紅海 / 亞丁灣的運輸，直至另行通知。」

馬士基周二的決定意味著，全球最大的兩家貨櫃航運公司已延長暫停通過紅海航線的時間。對於所有尋求利用埃及蘇伊士運河連接歐洲和亞洲的船隻來說，這一地區都是不可避免的。

馬士基把航線改到非洲南部，如此一來對其客戶最有利，而德國赫伯羅特 (Hapag-Lloyd AG) 早些時候也表示，未來會繼續避免途經紅海。這兩家公司的股價都大幅上漲，原因是人們猜測，由於運輸時間的增加，運費將會上漲。

直到去年年底，馬士基才宣布恢復過境紅海，但在「青年運動」(Houthi)武裝叛亂分子試圖登上載有四艘小船的貨櫃船「馬士基杭州號」(Maersk Hangzhou)後，該公司在上月底再次暫停過境紅海。12 月中旬，該公司的另一艘船馬士基直布羅陀號 (Maersk Gibraltar) 遭到襲擊，但未被「青年運動」得逞。

美國領導的「繁榮守護行動」(Operation Prosperity Guardian) 保護任務的直升機擊退最近的襲擊，擊沉了 3 艘船。馬士基當時表示，最慢會在 1 月 2 日重新評估形勢。

馬士基在周二的聲明中表示：「我們將繼續暫停所有通過該地區的貨物運輸，同時進一步評估不斷變化的形勢。在對我們的客戶最有意義的情況下，船隻將改變航線，繼續繞好望角航行。」

伊朗支持的「青年運動」武裝分子表示，他們的目標是通過紅海與以色列有任何聯繫的商船，以懲罰以色列在加薩衝突中的行為。這些事情的關聯看起來越來越不可信，大批商船隊因此敬而遠之。