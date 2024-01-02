集團小金雞撐起台灣IPO市場 去年前三季募資額創8年新高

2023 年全球經濟持續受到地緣政治衝突及主要經濟體利率政策等連鎖效應影響，連帶牽動全球 IPO 市場整體表現。根據 PwC Global IPO Watch 統計，2023 年前三季全球 IPO 件數為 778 件，較 2022 年前三季略減 2%；募資額約 982 億美元，年減 29%。在不穩定的國際局勢中，台灣資本市場持續展現韌性，募資額創 8 年新高，尤其集團轉投資公司近年漸成 IPO 市場要角，過去三年不只每年穩定雙位數輸出，且募資額前三大公司，幾乎為集團小金雞。

據統計，2023 年上市櫃新掛牌家數 (含創新板、櫃轉市) 共 45 家，雖較 2022 年的 51 家略減，但募資金額創下 2016 年以來新高，達新台幣 379 億元 (2022 年 362 億元)。其中，募資額最高者為聯發科 (2454-TW) 子公司達發科技 (6526-TW)，募資額達 89 億元，占上市櫃總籌資額 24%，其次為募資額為 75 億元，由鴻海 (2317-TW) 與裕隆集團 (2201-TW) 合資成立，在創新板成功掛牌的鴻華先進 (2258-TW)，兩家合計占總籌資額 43%。

在產業家數方面，生技醫療業的 7 家居冠，其次為 2023 年新增的產業類別綠能環保，計有 5 家，同樣屬新增產業類別的數位雲端產業亦有 3 家成功掛牌。此外，2023 年創新板新增 9 家掛牌，占上市櫃新掛牌家數 20%，也是 2023 年台灣 IPO 市場一大亮點。

相較 2023 年全球 IPO 家數與募資額皆呈跌勢，台灣資本市場逆勢成長，展望 2024，資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠認為首重三大關鍵影響因素，首先是投資人對創新板生力軍之青睞熱度，可望驅動創新類型公司進入資本市場。

徐聖忠說明，證交所已於 2023 年 9 月放寬創新板相關措施，包括刪除創新板公司申請上市時之資本額門檻、大幅下修自然人投資人之財力證明門檻至 200 萬元、下修平均所得門檻至 100 萬元，有助於持續增加合格投資人戶數。從鴻華先進在創新板掛牌首日成交量及成交值雙創新高，並以 75 億募資額位居全市場第二大之表現看來，創新板合格投資人對資本市場之影響不容小覷。觀察目前已提出上市櫃申請的 41 家公司中，即有 10 家申請創新板，顯見創新板對創新類型公司越來越具吸引力。

其次為數位雲端、綠能環保等不同產業加入，有助臺灣資本市場產業更加多元化。徐聖忠說，證交所及櫃買中心於 2023 年 7 月新增「數位雲端」、「綠能環保」、「運動休閒」及「居家生活」等 4 大產業掛牌類別，彰顯產業特性，增加可辨認性，以吸引國內外投資者目光。觀察 2023 年掛牌的 45 家中，生技醫療、綠能環保及數位雲端分別有 7 家、5 家及 3 家掛牌，而目前已提出上市櫃申請的 41 家公司中，計有 12 家、3 家及 2 家，隨著新經濟產業的掛牌規模持續增加，台灣資本市場多元化逐漸成形。

第三、金管會積極推動 ESG 永續資訊揭露並持續接軌國際。全球 ESG 永續議題持續發酵，帶動產業變革與商機，也高度影響投資人的投資決策，金管會於 2023 年 3 月發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，其中要求實收資本額 20 億元以下之上市櫃公司自 2025 起編製永續報告書，以持續強化非財務性之資訊揭露。國際永續準則理事會 (ISSB) 亦於 2023 年 6 月公布「國際財務報導準則 (IFRS) 永續揭露準則 S1/S2」，提供國際一致適用之永續揭露規範，增加資訊之可比較性。

展望 2024 年，資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長徐明釧認為，台灣 IPO 市場在證交所與櫃買中心大力推動多層次資本市場架構下，持續穩定發展、投資人對於新經濟產業之青睞熱度，可望帶動更多新產業加入台灣資本市場，以及金管會積極推動 ESG 永續資訊揭露接軌國際等正向氛圍下，2024 年上市櫃新掛牌家數可望持續看好。

徐明釧建議，企業若有意進入資本市場，應儘早與會計師及券商討論 IPO 時程與策略，以確保在公司治理、ESG 與企業策略等各方面之結合程度及合規度，從而早日實現成功掛牌目標。