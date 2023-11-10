華為、比亞迪放大招 余承東：目前這些車款都「虧錢賣」

中國華為、比亞迪放大招，華為新車款智界 S7 展開預售，瞄準美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) ，比亞迪 (002594-CN) 中高檔品牌方程豹汽車豹 5 也正式上市。

智界 S7 槓上特斯拉 智選車模式再現猛將

據《證券時報》報導，華為智選車模式首款轎車智界 S7 周四（9 日）正式展開預售，預售價格人民幣（下同）25.8 萬元起。華為常務董事余承東在發表會上說，目前智界 S7 四個版本的車型都是「虧錢賣」。

余承東表示：「公司內部為這款車型的定價吵得不可開交，目前四個版本的售價都是虧損的，未來銷量上來之後，成本會逐步降低，實現扭虧為盈。」

智界 S7 分為標航版（智界 S7 Pro）、長航版（智界 S7 Max）、超航版（智界 S7 Max+）、四驅旗艦版（智界 S7 Max RS）四個版本。若消費者在智界 S7 預售期下訂，可享受價值 4 萬元的權益，有效期從 11 月 9 日至 11 月 28 日。

在華為預售活動中，處處能看到智界 S7 強槓特斯拉。

余承東表示，買智界 S7「相當於用買 Model 3 的價格，買了一台比 Model S 更高規格、更高智慧的高級轎車回來」。

余承東指出，在性能上，智界 S7 實現 3.3 秒百公里加速，CLTC 綜合續航里程超過 800 公里，而 Model S 雙電機版續航為 715 公里，Model 3 長續航版為 713 公里。

省電能力方面，智界 S7 百公里綜合工況電耗 12.4 kWh，新 Model 3 後驅版為 13.2 kWh，Model S 雙電機版為 17.5 kWh。

智界 S7 在智慧化方面也有所突破，成為首款採用華為全新「途靈」智慧底盤的汽車。此外，智界 S7 還率先搭載 HarmonyOS 4 智慧座艙，智慧語音助手小藝也接入了華為盤古大模型，化身「懂車藝」，幫助新手司機快速定位和解決問題，成為用戶的私人用車顧問。

面對日常停車難題，智界 S7 首發「泊車代駕」功能。余承東說，大家平時購物，拎著大包小包，停車不方便，有時候要把東西放到電梯口，再專門跑去停車，有了「泊車代駕」功能，就可以在電梯口下車，讓車自己回去停車。

比亞迪推出豹 5 持續發力中高檔

同一天晚上，方程豹首款車型豹 5 正式上市，售價 28.98 至 35.28 萬元，頂配車型搭載雲輦 - P 智慧車身控制系統。豹 5 此前「盲訂」售價區間為 30 至 40 萬元，正式售價有所下調，進入 30 萬以內。

「盲訂」就是車廠尚未公布新車款售價前，消費者憑車廠提前提供的部分產品訊息，交付訂金購車。

新車定位硬派越野 SUV，採用更加適合皮卡和越野車型的非承載式架構，搭載比亞迪全新混動技術平台（DMO）及 CTC 電池底盤一體化技術，綜合續航里程超過 1,200 公里。

方程豹是比亞迪繼騰勢和仰望後，於今年 8 月正式推出的面向高檔市場的專業個性化品牌。

按照設想，比亞迪主品牌面向 10 至 30 萬元的大眾市場，仰望定位百萬級豪華車市場，騰勢和方程豹則填補高檔市場的空缺。

為了有所區別，方程豹並未沿襲比亞迪慣用的經銷商模式，而是採用獨立銷售渠道。今年 10 月底，比亞迪宣布方程豹首批 70 家直營門市試營業，覆蓋 23 省 44 市。