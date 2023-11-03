中國車廠年底再掀價格戰 比亞迪最高降人民幣1.8萬 零跑全系車型降價

2023 年最後兩個月，中國車廠進入全年目標衝刺階段，四家車廠已經「亮劍」，其中比亞迪 (002594-CN) 最高降人民幣（下同）1.8 萬元，零跑 (09863-HK) 全系車型優惠。

據《澎湃新聞》報導，零跑周四（2 日）發布公告，宣布全系車型降價，11 月 1 日 - 30 日下定最高可獲得補貼 1 萬元。此外，部分車型還可享受 5,000 元選裝基金、950 元交強險、家充服務包等補貼。

比亞迪也剛剛在周三宣布多款熱銷車型降價。比亞迪說，11 月 1 日 - 30 日展開限時訂金抵購車款活動，護衛艦 07 享 2,000 元訂抵 2 萬元；海豚、海豹冠軍版享 2,000 元抵 9,000 元；宋 PLUS 冠軍版和驅逐艦 05 冠軍版享 2,000 元抵 7,000 元。

與此同時，比亞迪還推出全系享兩年零息、最高 8,000 元置換補貼等優惠。

其實，比亞迪與零跑相對來說都「不愁銷量」。今年 10 月，比亞迪的銷量為 30.18 萬輛，年增 38.57%。零跑 10 月交付量為 1.82 萬輛，暴增 159%。

打響本輪降價第一槍的比亞迪，可以說是底氣十足。今年前三季，在價格戰此起彼伏的情況下，比亞迪的營業收入依舊達到 4,222.75 億元，年增 57.75%；歸母淨利潤 213.67 億元，激增 129.47%。

不過，比亞迪也不是沒有壓力。比亞迪為自己定下的年度銷量目標是 300 萬輛，要達成這項目標，必須在 11 月和 12 月都銷售 30 萬輛以上，而今年 10 月是比亞迪單月銷量首度突破 30 萬輛。

11 月 1 日，還有兩家車廠發布降價通知。

吉利 (00175-HK) 旗下領克汽車宣布，11 月完成領克 08 車型大定鎖單，並在 12 月 31 日完成提車，即可享受 6,000 元購車補貼、免費升級哈曼卡頓 23 揚聲器音響等權益。

長城 (02333-HK) 旗下歐拉汽車也針對旗下「閃電貓」車型推出限時優惠 3 萬元的活動。

「留給車企們完成全年銷售目標的時間越來越少。」在業界人士看來，為達成全年銷售目標，整車廠與經銷商推出讓利政策的頻率或許會更高，力道也許會更大。

中國汽車流通協會副秘書長郎學紅周三在經銷商溝通會上表示，進入 11 月，車廠和經銷商進入全年目標衝刺階段，市場需求可望比 10 月好。

她表示，車廠「雙 11」購車促銷活動、廣州國際車展啟動、新車上市等因素，有利於提振汽車銷量，預估 11 月零售量有望較 10 月成長 10% 左右，大約 210 萬輛。