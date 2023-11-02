Uber和Lyft同意支3.28億美元 和解美國紐約州工資小偷指控

紐約州總檢察長詹姆斯 (Letitia James) 辦公室周四 (2 日) 表示，Uber (UBER-US) 和 Lyft (LYFT-US) 同意總共支付 3.28 億美元，以和解有關網約車公司非法剋扣司機工資以及未能在紐約州提供強制性帶薪病假的指控。

Uber 將支付 2.9 億美元，Lyft 將支付 3800 萬美元。州總檢察長辦公室表示，這是該州史上最大工資盜竊和解案。

這筆錢將捐給受這些公司涉嫌行為影響的司機。詹姆斯辦公室表示，紐約超過 10 萬名司機可能有資格獲得根據協議獲得的資金和福利。將透過郵件、電子郵件或簡訊通知司機如何提出索賠。

詹姆斯發表聲明表示：「多年來，Uber 和 Lyft 系統性地欺騙了司機數億美元的工資和福利，讓他們在充滿挑戰的條件下長時間工作。」「這項和解案將確保他們最終得到應得和依法應得的東西。我的辦公室將繼續確保在所謂的『零工經濟』企業不會剝奪工人的權利或違反保護工人的法律。」

這項和解協議解決了多年的調查，反映出這些公司在與全國各地監管機構就應接受的監督程度，以及針對積欠司機的賠償問題做出的最新讓步。Uber 和 Lyft 先前一直在努力將其員工從承包商重新分類為雇員，它們表示大多數員工都反對這種改變。

Uber 的和解金額占其上季 92.3 億美元收入超過 3%。Lyft 的和解金額占其財報 10.2 億美元收入近 4%。

兩家公司也同意不斷改變向紐約州司機支付工資和提供福利的方式。

根據協議，Uber 和 Lyft 將被要求向紐約市以外的司機提供每小時 26 美元的最低保證收入，並每年根據通貨膨脹進行調整。根據辦公室新聞稿，最低費率將適用於「從接單到完成行程」。紐約市的司機已經根據當地法規獲得了最低收入保障。

紐約州的司機還將獲得有保障的帶薪病假。總檢察長辦公室表示，每工作 30 小時司機就可以獲得 1 小時的病假工資，每年最多 56 小時。新聞稿指出，兩家公司都將更新條款，以便司機可以透過應用程式請病假。

總檢察長辦公室表示，Uber 和 Lyft 還同意向駕駛提供賠償明細。這些公司必須通知司機每次乘車支付的費用，並為司機提供應用內聊天工具來討論收入和工作條件。Uber 和 Lyft 還必須允許司機從其平台上提出停用請求。