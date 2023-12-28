郭明錤：AI三巨頭爭霸 緯創通吃成主要贏家

天風國際證券分析師郭明錤出具最新報告指出，緯創 (3231-TW) 為輝達 (Nvidia) 明年 CoWoS AI 晶片基板最大供應商，佔比高達 85%，同時也是超微 (AMD) 與英特爾 AI 晶片模組與基板的獨家供應商，無論三巨頭在 AI 伺服器晶片市場的競爭結果為何，緯創均處於優勢供應地位。

郭明錤認為，市場過度擔憂競爭對緯創的影響。工業富聯取得 H 系列基板訂單為 H200。因 B100 量產時程提前，故客戶對 H200 採購意願不高，故此訂單移轉對緯創影響很有限。此外，B100 基板的單價高於 H100 約 10%，故 B100 量產時程提前有利緯創的營運動能。

談及市場過度擔憂競爭者對緯創的影響，郭明錤指出，CoWoS AI 晶片 / GPU 的出貨量預計在 2024 年年增 150%，仍處於高速成長期，故毋須過度擔憂競爭的影響。

再者，競爭對科技產業是常態，關鍵在於能否當新客戶、新技術或新產品出現時，仍維持領先地位。以緯創而言，無論未來 Nvidia、AMD 與 Intel 之間的競爭結果如何，都是主要贏家。

從各家產品線來看，郭明錤表示，輝達 H20 基板預計明年第二季開始量產，緯創獨家供應。H20 為因應美國出口管制為中國客戶設計的產品，雖然調降 AI 算力，但銷售優勢包括更低的售價、支援 NVLink 與 CUDA 等，因此中國客戶仍對 H20 有高度興趣。H20 基板單價與 H100 基板的相似，H20 的出貨量若因較低售價而更強勁，反而對緯創有利。

輝達 B100 方面，郭明錤提到，B100 基板原本是 2024 年第三季底、2024 年第四季量產，將提前至 2024 年第三季初量產，緯創為基板獨家供應商，時程提前原因為 Nvidia 在面對競爭下欲保持 AI 算力領先優勢。

此外，B100 採下世代的 Blackwell 架構，效能為採 Hopper 架構的 H 系列晶片的兩倍以上。B100 基板月產能預計自 2024 年第三季初的每月約 3000 片，顯著提升約 20 倍以上至 2025 年第一季每月 6 萬片以上。B100 基板單價較 H100 高約 10%，毛利率亦有改善，故緯創為 Nvidia 2024 年 AI 晶片架構轉換的主要贏家之一。

針對 AMD MI300 系列，郭明錤指出，緯創為 AMD MI300 系列的獨家模組與基板供應商，出貨量預計 2024 年第一季明顯增長、季增約 1000%，可望挹注緯創淡季營運動能，預計全年 AMD AI 晶片出貨量約 35-40 萬個。

Intel 的 Gaudi 系列部分，郭明錤表示，緯創預計 2024 年下半年開始成為 Intel AI 晶片 (Gaudi) 的模組與基板獨家供應商。此外，緯創也將提供 Intel AI 伺服器的系統設計與組服務 (L10)。因垂直整合故有利利潤成長，預計全年 Intel AI 晶片出貨量約 25-30 萬個。