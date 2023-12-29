台新金加速淨零 自有建北大樓通過碳中和認證

為邁向 2050 淨零碳排目標，台新金 (2887-TW) 繼舉辦全台首個碳中和聖誕祭，參與台灣碳權交易所首批碳權購買外，今 (29) 日再宣布，自有的「建北大樓」已於 12 月中旬通過英國標準協會 (BSI) 認證完成碳中和，成為取得碳中和及綠建築雙認證的自有大樓，未來將推動更多營運據點取得碳中和認證，加速實踐淨零。

台新金表示，為成為投融資客戶於永續推動上的典範，法金單位中心所在的建北大樓，自 2020 便主動汰換耗能空調設備，取得綠建築標章，進而持續進行內部省電大作戰，控制空調供應時間，加上再生能源憑證及碳權購買，成為集碳中和與綠建築於一身的自有大樓，領先推進減碳進程。

台新金總經理林維俊表示，為接軌國內外 2050 淨零碳排目標，台新自 2016 年起推動 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，逐步擴大範圍，至 2020 年起涵蓋全金控 (含各子公司)。本次建北大樓碳中和即選定與淨零碳排最相關的「直接和間接溫室氣體排放量」進行碳中和，透過節電措施、再生能源憑證使用及購買台灣風力發電產生的黃金標準碳權，於 12 月經英國標準協會 (BSI) 查證後取得碳中和認證。

台新金 2022 年 7 月通過科學基礎減量目標 (SBT)，依循符合 1.5℃ 的減量路徑，每年減少約 4.2% 溫室氣體排放量。今 (2023) 年 12 月台新金更是連續 6 年入選 DJSI 永續指數 -「世界」（DJSI World）及「新興市場」（DJSI-Emerging Markets）指數成分股雙榜，列名銀行產業別的世界及台灣雙料冠軍，減碳決心及表現深獲外界肯定。

林維俊指出，今年台新金控積極響應政府 2050 淨零目標，參與台灣碳權交易所的首批碳權購買，未來將持續進行碳中和據點認證，逐年利用再生能源電力及碳權，努力達成設定的淨零目標。