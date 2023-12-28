〈台新投資論壇〉台股2024「前低後高」上看萬九 聚焦三大族群

台新銀行今 (28) 日舉行 2024 投資趨勢論壇，台新投顧總經理呂仁傑認為，明年台股指數將呈現「前低後高」，元月行情可以期待，有望攻上萬八或歷史新高 18619 點，但第二季可能面臨回檔修正，預估高點落在第四季，上看萬九大關；產業則點名三大族群，包括 AI 相關族群、網通及消費性電子，明年表現可期。

呂仁傑指出，美國經濟在明年上半年應該會軟著陸，若下半年確定降息，景氣可望回溫，不過，美股最近漲幅確實有點大，第一季過後可能回檔，但著眼下半年，可能是一個好的買點。

台股方面，呂仁傑表示，短線資金動能強勁，加權指數持續看漲，明年元月行情可期，有機會站上萬八，甚至是挑戰歷史高點 18619 點，上半年高點應該出現在第一季；展望明年第二季，為產業淡季，台股可能會有一些調整，低檔估落在 16500-17000 點，下半年可望向上表現，第四季高點上看 19000 點。

不過，呂仁傑也示警，明年 2 月 5 日農曆年封關，但 2 月 1 日美國 FOMC 開會，若 Fed 主席鮑爾繼續放鴿，資金派對延續，股民抱股過年就沒有問題了，但如果鮑爾釋出保守看法讓股市熱情降溫，此時股市就會面臨一波回檔修正的壓力。

呂仁傑說明，事實上，市場已經提前反應降息的預期，甚至多達 7 碼的幅度，短線上，股市元月可能有過熱的疑慮，因此，要等待 2 月聯準會的訊息出爐，這將是多空關鍵時間點。

台股產業方面，電子股明年主軸還是 AI 相關類股，其次是網通族群，第三則是消費性電子產品，應該都會有不錯的機會，包括手機、筆電等，明年下半年可望見到 AI PC 有實質的成果。

傳產部分，明年來看，壽險型的金控會比較有機會，此外，在巴黎奧運的加持下，製鞋、紡織應該也會有表現。