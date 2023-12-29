亞果遊艇明年營運成長可期 增資打造安平遊艇城第三期

亞果遊艇 (7566-TW) 趕在 2023 年底，於台灣遊艇碼頭版圖再下一城，獲台灣港務公司台中港務分公司選為「臺中港 20A、20B 水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃經營商港設施經營案」最優投資人，亞果預計在中部打造出國際級遊艇碼頭，第一期開發預定 3 年內陸續完成。

亞果遊艇董事長侯佑霖指出，台中國際遊艇港的基地和規模遠大於傳統的遊艇碼頭，因此，整體建設將與起家地台南安平做出明顯差異化。

亞果規劃，在台中遊艇港設置 80 個遊艇泊位，並設有遊艇展銷中心、亞果會所等一條龍的服務，第一期開發包括碼頭建置、臨時會所、船艇岸置場等，預定 3 年內陸續完成，第二期預計 2024 年底動工、2027 年完工，將啟用遊艇旅館 (公寓式酒店) 和親子室內樂園等。

台中國際遊艇港位於台中港區三井 OUTLET 旁，開發區域包括台中港 20A、20B 碼頭水域、碼頭腹地和後線土地。

此外，董事長侯佑霖說明，台南安平遊艇城二期的墅前泊位 Villa、會員度假中心，將在明年第一季完工啟用，其中，第一期 62 席泊位停泊率高達九成，第二期 36 個船舶位置，除了保留 Villa 客戶的船舶位置，其餘均銷售一空，而會員度假中心的 76 間 1-3 房的房型也預計於明年第一季完成點交，展望明年，正向看待亞果整體營運動能。

亞果遊艇今年 9 月 8 日重訊公告預計增資 3,000 萬股，每股價格 $27 元，預計取得 8.1 億現金用於開發安平遊艇城第三期（建置及經營國際級休閒飯店），而企業增資不是用於償還銀行貸款而是用於資本支出，表示亞果遊艇對於明年度的營運發展深具信心。

亞果台南安平遊艇城全區模擬圖 亞果遊艇提供

而安平遊艇城第三期，與新加坡悅榕集團合作的悅椿度假酒店已於今年 8 月開工，預估 2025 年完成外觀、2027 年正式營運，其中的悅椿套房共 40 間，採全球銷售模式，現已預售 6 間，亞果樂觀看待，頂級跨國客群將為後續帶來龐大消費動能。

侯佑霖進一步提到，亞果遊艇委託新加坡悅榕集團經營的安平港悅椿度假酒店和安平遊艇城第三期，預計投入高達 25 億元，顯示悅榕集團相當看好南部市場，尤其明年適逢台南古城建城 400 年，奢華遊艇古城定位更具話題性和發展前景。

亞果遊艇董事長侯佑霖 亞果遊艇提供

隨著台南、台中、高雄、澎湖遊艇港陸續投入營運，法人樂觀看待，將有效挹注亞果遊艇的船舶位置銷售收入、度假產品收入、岸置場的維修保養收入和遊艇銷售收入等。