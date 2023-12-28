〈台新投資論壇〉上半年股債五五波配置 看好投資級債高信評、低違約

台新銀行今 (28) 日舉行 2024 投資趨勢論壇，對於全球股債配置，台新投顧總經理呂仁傑建議上半年平衡布局，也就是股債 50%、50%，下半年資本市場會更正向，股市將有好的表現，建議資金可以再拉高一點；在債券配置上，台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原建議可挑高信評、低違約風險的投資級債做為核心配置，同時享有穩健金流和資產保全效果。

對於債市展望，呂仁傑表示，隨著美債殖利率下滑，預期走到明年底，將會是一個低檔，其中美債 10 年期殖利率預估落在 3.5%。2024 年不僅是美國，全球主要央行 (除日本外)，都會往降息方向走，且美國降息將有助經濟回溫，2024 年將呈現「前低後高」格局。

劉熾原指出，隨著通膨逐漸降溫，預計美國聯準會 (Fed) 2024 年啟動降息，有助股、債延續 2023 年漲勢，但高利率滯後效應仍會對景氣造成影響，預估 2024 年美國經濟成長趨緩，不過可避免硬著陸，軟著陸機會較高。

劉熾原說明，根據歷史經驗顯示，Fed 降息前，債券會是直接受惠的資產類別，投資人應趁殖利率還在高檔期間，布局債券，鎖定高息收和資本利得潛力。此外，觀察過往降息循環，從停止升息期間到降息後 6 個月，投資級債均有回升機會。

劉熾原表示，若投資人想擁有較高資本利得潛力，可選擇折價債券或零息債券，搭配離到期日較長的長天期債券，相較短天期債券將更能感受到降息所帶來價格走升空間。

對於積極型投資人，劉熾原說，可在 2024 年下半年降息確立後，酌量布局風險較高的非投資級債和新興美元主權債，相較投資級債，可獲得更高收益效果。

在股市方面，劉熾原表示，目前貨幣環境不像先前寬鬆，且美股本益比高於 20 年平均，因此本益比擴張空間有限，企業盈餘成為影響股市走勢的關鍵因素。依據 2024 年盈餘成長性高、負債低的選股準則，產業可布局科技、通訊、健護，國家則偏好美國、台灣、韓國和印度。

匯率方面， 2024 年 Fed 若啟動降息，預計美元走勢可能不像 2023 年強勢，不過利差優勢可支持美元區間震盪格局，可以美元高利定存搭配酌量澳幣、人民幣等非美貨幣，做為外幣配置基底。

此外，劉熾原也提醒，傳統險保單在理財上更不可少，以滿足人生各階段的人身保障、資產保全和財富傳承等需求。