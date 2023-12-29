全球第一！中國央行副總裁發聲

中國國務院新聞辦公室周四（28 日）舉行政策例行吹風會，中國人民銀行副總裁張青松、司法部立法二局局長李明征、中國人民銀行條法司負責人劉曉洪、中國人民銀行支付結算司負責人王晟等官員出席，並回應《非銀行支付機構監督管理條例》（下稱「條例」）相關問題。



據《中國基金報》報導，張青松表示，經過數十年發展，中國已經建立了以中央銀行支付清算系統為中心，商業銀行、清算機構、非銀行支付機構等共同參與的支付清算體系。



「目前 4000 多家商業銀行、180 多家支付機構，有效滿足了 1.6 億經營主體和億萬消費者的支付需求。」張青松指出，中國個人銀行賬戶擁有率已超過 95%，高於中高收入經濟體平均水準，行動支付普及率達到 86%，全球第一。

張青松說，《條例》適用對象主要是提供小額、便民服務的支付機構。



這些支付機構的年交易筆數約 1 兆筆，筆均交易金額人民幣 330 元，他們與經營主體的經營活動、社會公眾的日常生活息息相關。

為了引導支付機構進一步提升服務實體經濟的質效，《條例》從以下六個方面做了引導。



一是強調支付機構服務實體經濟的核心定位。確立支付機構展開業務，應當以提供小額、便民支付服務為宗旨；對其監督管理，應當聚焦是否實現服務實體經濟的目標。



二是要求支付機構「打鐵還需自身硬」。適當提高支付機構註冊資本要求，要求其具有符合規定的業務系統、設施及技術。



三是堅持「回歸支付業務本源」。引導支付機構專注、提升服務水準，按照批准的業務類型和地域範圍展業，未經批准不得從事其他業務。



四是鼓勵支付機構與銀行合作。既要發揮支付機構在用戶觸及面廣、服務便利等方面的優勢，也鼓勵銀行在保障資金安全、提高資金運用效率等方面發揮重要作用。



五是致力於維護公平競爭秩序。強調支付機構不得出現壟斷或不正當競爭行為，妨害市場公平競爭秩序。



六是確立若干監管紅線。引導支付機構樹牢「合規就是生產力和競爭力」的經營理念，防止違規經營，促進行業良性發展。