中國A股利多！持新版永久居留證外國人 可以在線開戶了

持新版永久居留證的外國人可以線上開戶了！中信建投等多家中國券商已正式啟動外國人持新版永久居留證線上開戶功能，這類人群足不出戶，即可自助辦理 A 股證券開戶業務。

據《證券時報》報導，此前北京證監局發布通知，要求轄區內券商在 12 月底前完成新版外國人永久居留證適配性改造工作，實現新舊版本永居證兼容並用，保障持證人可使用永居證作為身份證件，正常辦理證券、期貨交易以及認購、贖回投資基金等業務。

北京證監局要求證券公司在 12 月 31 日前完成技術系統上線運行，並展開為期一周的安全運行特別保障工作。

根據中國的規定，此前證監會已對外國人開戶做了一定安排，主要允許五類外國人直接開立 A 股賬戶。

一是取得永久居留身份證的外國人；

二是外國人在境內依法設立外商投資公司，並在 A 股上市；

三是按照《上市公司股權激勵管理辦法》，A 股上市公司中在境內工作的外籍員工，參與公司股權激勵者；

四是在境內工作的外國自然人投資者；

五是 A 股上市公司中，在境外工作，並參與股權激勵的外籍員工。

「取得永久居留身份證的外國人，以前就可以正常開立 A 股賬戶，但以前無法在線上辦理，需要臨櫃。現在有了新版的永久居留證，券商的 App（應用程式）也做了一些適應性的改進，可以實現線上開戶，提升了便利性。」券商人士表示。

湘財證券網金業務從業人員說：「此前，相較於國內投資者，外國人開戶流程稍顯複雜。他們必須親自前往銀行櫃台辦理，且所有證件都需要人工審核和身份驗證。開戶之前，外國人需要準備一套完整的開戶材料，其中最重要的是『三證』：工作證明、納稅證明以及所在企業的營業執照，且三證必須加蓋企業公章。」