00687B第5次追募獲准生效 連4天登債券ETF成交值冠軍

近期在聯準會主席鮑爾的「鴿」聲中，美債殖利率持續回檔，推升債券 ETF 價量齊揚，國泰 20 年美債 ETF(00687B-TW) 已連續 4 個交易日 (12/21-12/26) 登債券 ETF 成交金額第一名，受益人數也已突破 12 萬人，持續創新高。

根據集保統計，截至 12 月 22 日，00687B 最新受益人數來到 12 萬 1668 人，今年以來增幅高達 41 倍，是成長幅度最大的長天期美債 ETF，深獲投資人青睞。00687B 近來交易熱絡，12 月 15 日更創下 13 萬張的交易天量，成交金額高達 41.9 億元，再創自身紀錄。

因為買氣爆棚，00687B 已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限，國泰投信已遞出基金成立以來第 5 次追募申請，並於 12 月 26 日獲准申報生效。

專家分析，根據 CME FedWatch 數據，市場普遍認為美國聯準會最快明年 3 月就會降息，但美國 10 年期公債殖利率已經提前反映，已經從 10 月 19 日的 4.99% 高點快速回落，12 月 26 日已經來到 3.9%，也帶動長天期公債 ETF 的投資熱度，主因美國公債被視為無風險資產，違約率極低，避險效果佳，存續期間數值愈大，代表債券價格對利率變化的敏感度愈高。

以 00687B 為例，截至 12 月 22 日，基金平均有效存續期間約 17 年，也就是說接下來如果利率下降 1%，債券價格有機會上升約 17%。

從最新利率點陣圖來看，美國聯準會等於是「考題大放送」，明年預期會降息 3 碼，比起股市目前本益比已過高，如今債券的資本利得空間才正開始逐漸浮現，現在長天期美債 ETF 的指數殖利率約 4.18%，仍處與 10 年來的歷史高檔區間，顯示基期仍低，還有許多價差成長空間。