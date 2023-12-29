〈紐約匯市〉美元兌日元貶、兌歐元先跌後升 瑞郎一度攀近九年新高

因市場預期聯準會 (Fed) 將於明年降息，美元兌日元周四 (28 日) 下跌，兌歐元匯價則從稍早跌勢中反彈。瑞士法郎一度勁揚至九年高點，尾盤轉貶。

儘管如此，紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 仍上漲 0.26%，至 101.25。市場預期 DXY 今年將下跌 2.2%，中止連續兩年強勁上揚的態勢。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「市場對聯準會放寬政策的態度變得更加激進。」

隨著降息預期升溫，尤其是 Fed 在 12 月會議上意外釋出鴿派立場後，美元不斷走低。市場預期 Fed 3 月將啟動首次降息，並在明年 12 月前降息 155 個基點。

美元兌日元盤中最低貶至 140.27，是 7 月 28 日以來最低，隨後收復部分貶勢，下跌 0.3% 至 141.39 日元，但今年仍有望漲近 8%。

投資人似乎已結清日元在內等融資性貨幣的空頭部位。Chandler 表示，放空融資性貨幣的投資人正在平倉。「今年是 Fed 收緊政策、日本央行調整殖利率曲線的一年，明年情勢將出現逆轉，市場預期日本央行將升息，而 Fed 將放鬆政策，基本的驅動因子將有所改變。」」

根據商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據，截至 12 月 19 日的一周，日元兌美元淨空頭合約數量降至 64,902 份，而前一周為 81,131 份。

由於日本通膨率超過 2% 目標的時間已經達到一年多，許多市場參與者認為，日本央行可能從明年開始升息，甚至有人押注最快 1 月就會採取行動。不過，日媒 NHK 周三 (27 日) 報導稱，日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 表示，由於通膨遠高於 2% 且加速成長的風險很小，他不著急於收緊超寬鬆政策。

瑞士法郎兌美元一度勁揚 1.1%，至 0.8333 瑞郎兌 1 美元，登上 2015 年 1 月以來最高水平，當時瑞士央行意外取消對歐元的匯率上限，引發匯市震盪。

不過，瑞郎周四尾盤回吐升幅後轉貶，下跌 0.2% 至 0.8444 瑞郎兌 1 美元。今年瑞郎兌美元有望漲近 9%。

周四經濟數據顯示，美國上周初次申領失業金人數升至 21.8 萬，高於市場預期，第四季勞動力市場持續降溫。

歐元盤中一度觸及五個月高點，截稿前貶 0.4% 至 1.1060 美元，今年累計漲幅達 3.26%。英鎊貶逾 0.5% 至 1.2730 美元，今年可望上漲逾 5%。

截至台灣時間周五 (29 日) 約 6:00 價格: