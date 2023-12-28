〈台幣〉非美貨幣齊揚 央行大戰熱錢爆量狂升1.62角收30.718元

美元指數持續回檔，台股在熱錢追捧下，距離萬八大關僅一步之遙，新台幣兌美元匯率今 (28) 日一度強升逾 2 角，暌違逾半年再現 30.6 字頭，出口商也趕在封關前夕加大拋匯，儘管央行介入與熱錢奮戰，終場仍勁升 1.62 角，收在 30.718 元，為連 7 升，台北外匯市場成交值放大至 18.35 億美元。

新台幣兌美元匯率今天最高來到 30.641 元、升值多達 2.39 角。匯銀人士透露，外資熱錢大舉湧入匯市，「老大哥」央行整天都在防守，下午更加大力道，進口商也有進場買美元，但仍敵不過外資的瘋狂匯入，「若央行不介入調節，新台幣恐怕不知道升到哪裡去了」。

至於出口商方面，匯銀人士說，雖然對價格不滿意，但出口商還是要把握時間作帳，持續拋匯，在外資與出口商兩股勢力推升下，新台幣兌美元終場以 30.718 元作收，升值 1.62 角，升幅微幅收斂，仍創逾半年新高。

觀察主要貨幣對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，美元指數重挫 0.76%，日元強升 1.39%，歐元升值 0.68%，新台幣、人民幣約升 0.53%、0.54%，韓元、新加坡幣也升 0.48%、0.43%，非美貨幣全線走揚。