伍德的方舟投資買進比特幣期貨ETF 賣出Coinbase股票

根據周四 (28 日) 披露的交易報告，伍德 (Cathie Wood) 的 ARK Invest 買進 430 萬股 ProShares 比特幣策略 ETF (BITO-US)，該 ETF 追蹤與全球最大加密貨幣相關的期貨價格。

以該 ETF 周三收盤價計算，ARK 所持股份價值約為 9200 萬美元。

在經歷殘酷的 2022 年後，加密貨幣市場正在反彈。今年至今比特幣上漲超過 150%。

包括貝萊德在內的大型資產管理公司正在等待美國證券交易委員會 (SEC) 的監管批准，以推出一系列基於衍生性商品的產品，例如追蹤比特幣現貨價格的 ETF。

ARK 還與 21Shares 合作，向 SEC 重新提交文件，尋求批准現貨比特幣 ETF ARK 21Shares 比特幣 ETF。之前 SEC 指稱其最初招股說明書不符合防止欺詐和市場操縱的要求。

另外，ARK Invest 賣出 Coinbase Global (COIN-US) 的股票，根據該加密貨幣交易所的最新收盤價計算，價值約 2760 萬美元。今年以來，Coinbase 的股價已上漲超過 400%。

本周稍早，軟體公司 MicroStrategy 也透露已以現金買進價值約 6.157 億美元的比特幣。