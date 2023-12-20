Coinbase：明年加密貨幣展望樂觀 法人資金仍持續流入比特幣

加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 近日報告對 2024 年加密貨幣市場作出樂觀展望，並強調儘管過去一年面臨挑戰，但加密貨幣仍具彈性和潛在成長。

報告指出，2023 年加密貨幣總市值翻升一倍，表明已走出「寒冬」，並處於轉型之中。

該報告指出，雖然還不能為明年的發展貼上樂觀標籤，但顯而易見的是，儘管該資產類別面臨障礙，但過去一年所見的發展卻已超出預期，證實加密貨幣將繼續存在。「當前的挑戰是抓住時機並打造更美好的東西。」

2024 年的關鍵主題：

比特幣的機構投資：Coinbase 預測， 流入加密貨幣的機構資金將繼續集中在比特幣上，至少直到上半年，而這趨勢預計將由傳統投資者對加密貨幣市場日益增長的興趣推動。

宏觀經濟和監管有利：2024 年風險資產將迎來有利的宏觀經濟條件。更重要的是，加密貨幣監管框架也會越來越成熟，有助於長期提高採用率。

現實世界用例的開發：另一個重要趨勢是開發人員不斷努力為加密貨幣創建現實世界的 app，其基礎已經顯而易見。

改善使用者體驗：最後，Coinbase 強調了強化使用者在加密貨幣領域的重要性。該報告指出，此領域的改善將是早期採用者過渡到主流用戶的一大關鍵。