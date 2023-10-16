方舟基金連兩周拋售特斯拉 伍德重申看好電動汽車 稱創新帶來售價下跌

方舟投資管理公司創辧人伍德 (Cathie Wood) 近日重申了她的觀點，即由於創新導致的價格下跌，通縮趨勢正在發揮作用。與此同時，方舟已經連續兩周拋售特斯拉 (TSLA-US) 股票。

繼 10 月的第一周賣出價值逾 3000 萬美元的特斯拉股票後，伍德的基金上周又賣出價值逾 2000 萬美元的特斯拉股票。

方舟基金分三天賣掉特斯拉，分別在周二賣出 31418 股，價值約 828 萬美元，周三賣出 37268 股，價值 908 萬美元，周五賣出 13188 股，價值 331 萬美元。

儘管如此，特斯拉仍然是方舟的頭號重倉股，在方舟基金的投資組合中占 10.46% 的權重。

伍德在近期受訪時重申看好特斯拉，並將特斯拉 2027 年的目標價定爲 2000 美元，主要看漲理由是基於該公司尚未推出的自動駕駛計程車服務。

此外，伍德上周六還轉發了 Ark 自動駕駛技術與機器人研究主管 Sam Korus 的貼文，在貼文中，Korus 引用一張圖表稱，與去年同期相比，除電動車、中型和超小型 SUV / 跨界車外，大多數車輛類別的價格均出現小幅成長。值得注意的是，電動汽車的跌幅高達 22.4%，拖累整體車市下跌 0.7%。

伍德在評論價格趨勢時表示，這是與電池組系統等「技術驅動的創新」相關的價格通貨緊縮的一個重要例子，以此抨擊聯準會的升息舉動。

不過，特斯拉空頭 Gordon Johnson 提出另一個看法，他認為，電動汽車價格下跌並不是因為創新，而是因為需求不足，在供應過剩之下才使價格崩跌。