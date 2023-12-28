祥翊凝血劑獲美核准上市 拚明年第一季出貨

祥翊 (6676-TW) 今 (28) 日公告，自主開發的凝血劑 Aminocaproic Acid Solution(AMA-S)獲美國食藥局 (FDA) 核准上市，力拚第一季正式出貨，該用藥也是今年第二張美國學名藥證，目前則已累計 8 張美國學名藥證。

董事長吳永連表示，此次獲准上市的 AMA-S，其適應症為治療出血性疾病，促進止血並保持血管通暢，同時也能用於手術造成的異常出血，該用藥與旗下已上市銷售的 AMA-T 有相同主成份與適應症，不過二藥品的差異處在於 AMA-S 為懸浮液劑型、AMA-T 是錠劑並有 500mg、1000mg 二種劑量，接下來公司將與經銷夥伴洽商後續銷售事宜。

吳永連進一步表示，憑藉 AMA-T 的經驗，大幅縮短 AMA-S 開發到取證的時間與成本，目前這二個品項從 API 到製劑皆由祥翊自行開發與製造，擁有智財權以及掌握高品質的原料供應與成本控管。

此外，針對無法自行吞嚥的病患，AMA-S 具有更好的藥物順從性提供醫師與病患多元選擇；對公司來說，AMA-S 上市後，不僅能強化產品組合，行銷策略也更具彈性，未來透過包裹式聯合銷售，有助提升整體銷售水平。

根據 IQVIA 資料顯示，AMA-T 在美國市場的一年銷售額近 1000 萬美元，祥翊拿下約一成市占；而 AMA-S 近一年的全美銷售額約 1200 萬美元，待祥翊的 AMA-S 正式出貨後，藉由兩種劑型的綜效，有助進一步擴大在整個 AMA 藥物的市占率，對公司的營收與獲利貢獻也將同步提升。