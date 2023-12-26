〈國光生展望〉流感疫苗申請巴西藥證+破傷風切新市場 外銷業績拚成長

國光生 (4142-TW) 董事長詹啟賢今 (26) 日表示，為擴展南半球市場，旗下四價流感疫苗向巴西提出藥證申請，加上破傷風疫苗在台灣復產上市後，將切入東南亞、中國市場，明年外銷可望飛躍性成長。

國光生旗下流感疫苗目前主要出貨市場集中在北半球，包含東歐、中國及泰國等，導致營收淡、旺季明顯，為讓流感疫苗可以達到全年生產出貨，將觸角延伸至南半球地區，首要布局巴西市場，並於今年 11 月向巴西提出四價流感疫苗藥證。

公司認為，巴西藥證審查時間約一年，期望能在明年底前取得藥證後出貨，力拚趕上南半球的流感季節，藉此也讓流感產線全年無休。

破傷風疫苗方面，詹啟賢說，該疫苗今年 10 月在台灣復產上市後，立即解決醫療院所缺藥問題，目前最大產能可以到 500 萬劑，除了既有上市的瓶裝疫苗外，近期也把疫苗改良成單支單劑型疫苗，使用上更為方便，並預計 2025 年上市。

除了台灣市場外，東南亞與中國面臨破傷風疫苗供不應求，尤其中國近期公告遭犬隻咬傷的標準醫療處置，必須打狂犬病疫苗與破傷風疫苗，導致破傷風疫苗市場缺口極大，據統計，中國破傷風疫苗年需求量達 3000-6000 萬劑，但中國僅二家藥廠生產，產能不到千萬劑。

國光生表示，今年受到國際局勢動盪及代工砍單影響，業績不如預期，不過繼與國際注射器大廠 BD 形成策略合作夥伴外，近期更與另一家國際醫材大廠威高集團簽訂策略合作聯盟，初期將與威高集團合作，推動國光集團自有品牌產品包括流感、破傷風及腸病毒疫苗在東南亞市場佈局銷售，未來更考慮進一步在東南亞合作建廠。

至於代工部分，國光生基於過往的 CDMO 實績及通過美國 FDA 和歐盟、加拿大、巴西等國際查廠認證，國光生國際代工業務更吸引新代工合作案上門，目前已有韓國、法國知名大廠洽談新的委託代工業務，預計將在明年第一季確定。