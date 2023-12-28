神達漲了，錯過宏碁、仁寶跟華碩，原來低檔AI股還有這些可以買

你一定想知道，在宏碁 (2353-TW)、仁寶(2324-TW)、華碩(2357-TW)、和碩(4938-TW) 大漲後，還有哪些低檔不用追的 AI 股票可以買，其實大家若有注意到神達 (3706-TW) 今天的大漲，就會發現，不用追等著賺的 AI 機會真的有。我相信沒人能料到神達會有今天，同樣，也沒人能料到宏碁、仁寶、華碩會漲這麼多。像仁寶跟宏碁在過去 8 到 12 月初的盤整，也不像是會飆漲的股票。

既然 AI 股票現階段慣性是過去的牛股在輪漲，繼神達第一天大漲之後，我們從市場上尋找 8 月到 12 月初的回檔落底後，直到現在都沒有大漲到的股票做介入。比如老一代 AI 伺服器的股票，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)、光寶科 (2301-TW)，還有電腦週邊設備的股票，精英 (2331-TW)、佳世達 (2352-TW)、藍天 (2362-TW)。

記憶體繼南亞科 (2408-TW)、華邦電(2344-TW)、晶豪科(3006-TW) 相繼創高後，威剛 (3260-TW) 箱型整理後有望突破創高。海運股長榮 (2603-TW) 創新高不成又跌破 10 日線，短線仍有回檔空間，台驊投控 (2636-TW) 回測月線有機會出現好買點，陽明 (2603-TW) 跟萬海 (2615-TW) 回測找買點看法不變。歐線運價預期明年必漲，而且不管是走紅海與否，最終成本都是只增不減。不走紅海，油費增加，走紅海，保費增加。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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