高股息EFT明年還能爆賺嗎? 投資高股息ETF，專家說加上這動作就完美

今年台灣金融界與投資界最大的驚奇就是 ETF 市場規模的大爆發。到 12 月 15 日為止，台股 ETF 的市場規模已經達到 1 兆 4272 億，今年淨增加了 5611 億的規模。而引爆今年 ETF 熱潮的最大功臣首檔以月月配息為號召的復華台灣科技優息 ETF(00929-TW)。

大華國際投顧阮蕙慈表示，這檔以月月配、投資純科技股的 ETF 受益人數從開始的不到 2 萬人暴增到現在超過 50 萬人，不只受益人數逼近台灣首檔 ETF - 台灣 50 ETF(0050)，績效在今年科技股領漲的情況下，表現更是完勝老大哥 - 元大寶來台灣高股息 ETF(0056-TW) 及國泰永續高股息 ETF(00878-TW)。

以 00929 為例，選股標的是上市櫃市值大於 50 億元的前 200 大、連續三年 ROE>0、波動度低、股息變異性小及長短期本益比乖離低的公司，選擇其中 40 檔、每檔投資上限為 ETF 額度的 10%，每年 6 月底調整一次成分股，目前前 10 大成分股為聯發科 (2424-TW)、群光 (2387-TW)、大聯大 (3702-TW)、力成 (6239-TW)、新普 (6121-TW)、京元電 (2449-TW)、健鼎 (3044-TW)、聯詠 (3034-TW)、華通 (2313-TW)、啟碁 (6285-TW)。

大華國際投顧阮蕙慈說明，00929 是科技股 ETF，平均布局電子各產業的龍頭廠商，殖利率多在 5% 以上，上市半年來績效打敗不少同類型 ETF，月月配的特色也引發其他投信跟進發行，市場也傳出所謂高股息之亂。

看壞的認為今年的高股息 ETF 就是靠投資人大買推高股價，明年就沒有這麼好康了；看好的則認為這類型 ETF 穩定收息又成長，明年還是可以持續穩定配息。

對於投資人的看法兩極，阮蕙慈指出，ETF 的淨值提升大部分都還是靠股價推升，關鍵在於持有的成分股明年會不會漲；阮蕙慈認為今年很多股票大漲是因為評價被提高，以前沒有成長性，但是今年產業落底加上有了 AI，整體 PE 被 re-rating，明年度電子產業景氣向上，加上 AI 應用開始普及，有利於獲利成長，原本穩定的股票變成成長型股票，本益比還是有往上空間。

以 00929 的持股來看，聯發科 (2454-TW) 是第一大成分股，天璣 9300 晶片導入生成式 AI 後，也與 nVidia 合作開發 PC 處理器進軍邊緣 AI 領域，明年 EPS 可上看 55.2 元，即將在明年 1 月 4 日進行現金除息 24.6 元，填息的機會相當大。

第二大持股群光 (2385-TW) 是全球 PC 周邊及 NB 相機模組領導廠商，過去五年的平均殖利率達 6.3%。明年各品牌廠陸續推出 AI PC，有機會首次賺到一個股本。

京元電 (2449-TW) 則是全球最大的 CIS 晶片測試廠，也是聯發科晶片及 nVidia COWOS 封裝的主要測試廠。明年受惠 COWOS 產能大增，EPS 可大幅成長至 6.2 元。近五年平均殖利率為 5.41%。

對投資人來說，檢視成分股的展望才是最重要的。

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