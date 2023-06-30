再生水受矚 蔡英文視察雲豹能源旗下煒盛竹北水資源中心

雲豹能源 (6869-TW) 子公司煒盛環科承攬新竹縣竹北市水資源回收中心第二期工程近期完工，總統蔡英文今 (30) 日上午前往視察，由煒盛環科董事長張家豪陪同，總統蔡英文肯定竹北水資源回收中心的成效，猶如新的城市水庫，配合污水下水道的佈建，讓產業用水更穩定，成為全台最先進的水供應基礎建設所在。

雲豹能源指出，竹北水資源回收中心廠內總面積為 7.01 公頃，為新竹縣第一座民生污水處理廠，該廠將民生廢水經過二級生物處理後排放至鳳山溪，可有效降低河川負擔。第一期因水量滿載進而啟動第二期擴建計畫。

2019 年由煒盛環科拿下該案工程，以及三年試運轉代操作，今年 5 月正式完工運轉，每日污水處理量由 2 萬噸倍增至 4.5 萬噸，除了營造優良水資源環境，處理後回收水將可視產業需求，轉化為再生水並再利用，將廢水變藍金，達到真正永續環境之效益。

雲豹能源致力發展全方位再生能源事業，水資源更是企業發展重要一環，近年煒盛結合雲豹能源集團資源，加入儲能、綠電等綠能環境工程，繼竹北水資中心第二期工程案完工，台北市污水下水道工程、桃園國際機場西側汙水處理工程等標案也將於今明兩年陸續完工，合計完工標案決標金額共 37 億元。

同時，煒盛日前成功奪下「迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」標案，合約自今年 7 月起，最長履約期限 9 年，總金額高達 36 億元，成為今年集團營收三大成長動能之一。

此外，煒盛團隊擁有深厚專業技術，並將工業廢水、民生廢水再利用，以及海水淡化處理列為重點發展項目，透過水資源充分運用，不僅穩固民生用水，也能提升台灣產業以及永續環境發展，創造多贏局面。