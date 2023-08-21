賴勁麟請辭雲豹能源董事長 發出四點聲明

雲豹能源 (6869-TW) 今 (21) 日宣布，董事長賴勁麟主動辭任本公司董事長及所有子公司職務，董事會為此表示惋惜，並尊重其決定，也強調公司體質健全，集團營運不受影響。

賴勁麟說明，為避免其政黨身分和過去政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源政策，經審慎考量並顧及公司長期發展規劃，決定辭任董事長一職，並依照公司法由自然人董事廖福生擔任代理董事長行使職權，至新任董事長選出。

另外，雲豹能源也同時接獲獨立董事李退之辭任書，辭去獨立董事職務，將儘速召開股東臨時會補選董事 1 席、獨立董事 1 席。

雲豹能源指出，經營團隊秉持誠信務實的原則與精神，為公司發展竭盡努力，持續為台灣再生能源發展貢獻心力。

此外，賴勁麟也發布四點聲明，捍衛自身清白，以下為聲明稿：

為避免我的政黨身分和過去的政治資歷，成為特定政黨和政治人物的鬥爭材料，他們正在扭曲台灣努力多年且已有成效的再生能源 (綠能) 政策，並藉機醜化抹黑選舉對手。我已向雲豹能源董事會提出辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。

第一、任何指控都要有證據

有鑒於某些政黨 / 黨派、社群媒體 / 名嘴人物，乃至於若干媒體機構對於我個人、我家人以及雲豹能源，在這段時間來毫無根據的荒謬抹黑，我及雲豹能源必定會採取法律行動，捍衛名譽！

第二、堅定反核是一生職志

我從年輕時就投入反核運動，因 1979 美國三浬島核洩漏、1986 烏克蘭車諾比核災，台灣地小人稠，經不起任何大核災，否則島毀人亡，2011 日本 311 的核災，正好印證了這個擔憂；更何況台灣完全沒有能力處理核廢料！

第三、為守護台灣未來推動綠能

綠能是乾淨的能源，更是全世界能源發展的趨勢，淨零排放、RE100，是目前各國追求的目標。

25 年前，1998 我擔任立法委員時是台灣最早倡議及推動「再生能源發展條例」的委員，希望台灣開始大力發展綠能，歴經田秋堇等多位委員的再接再厲，終於在立法院通過發展條例，台灣綠能新時代正式來臨。

第四、雲豹能源是遵守證交法令的上市公司

雲豹能源成立於 2016，公司成立我就擔任法人董事，2017 我被董事會推舉為董事長至今，雲豹能源是由一群對綠能發展充滿熱情的年輕人共同參與，我帶領著大家恪遵法令，一步一腳印，從未用過任何特權，或做任何犯法的事，公司逐年成長，為了長遠發展、加強公司治理並申請上市，現為證交所創新板的上市公司，遵守證交法所有的規範！它是一家治理嚴謹的好公司，奈何由於我擔任董事長，竟被抹黑、誣衊至如此不堪？

最後的最後，我始終相信：台灣綠能發展至今是許多人的共同努力，成功不必在我，而失敗萬萬不能因我而起。要知道，綠能若是失敗，絕對不是經營者的失敗，而是社會大眾被認知作戰所蒙蔽。這場認知作戰，把停電和缺電勾連在一起，把台電虧損牽扯成是發展綠能造成，這都只是為了達到「核能復辟」的自私目的，令人遺憾。

願我的去職，能夠真正為台灣的未來與綠能發展做出貢獻。我用辭職跟法律行動來反駁，我要告訴造謠者：這不悲壯，因為我的初心不變且很莊嚴。