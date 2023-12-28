王品新品牌「金咕」亮相 拚成國內最大連鎖韓式燒肉店

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (18) 日宣布開出旗下首個韓式燒肉品牌「金咕韓式原塊烤肉」，首店插旗北市西門町商圈，王品期發展成國內連鎖韓式燒肉指標品牌，明年將再開 1-2 家店，中長期超過 10 家店規模，單店月營業額設定在 500-550 萬元。

金咕是王品今年第三個新品牌，發音類似韓文「친구 朋友」，客席區約 50 坪，設有 95 個座位，王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政說明，據市調發現，2022 年台灣燒肉市場消費規模逾 100 億元，其中日式燒肉約占 73%，韓式燒肉占 27%，隨著韓式文化在年輕族群間盛行，韓式燒肉近年快速成長，每年增幅均有雙位數，卻未看到連鎖規模和指標性品牌，顯示仍有發展空間。

金咕韓式燒肉預估明年持續在北部新開 1-2 家新據點，5 年內全台達 11-12 家規模，主要客群設定為 20-25 歲的年輕客群，平均客單價約 600 元，主攻高人流商圈，吳憲政預期，金咕單店月營收上看 500-550 萬元。

吳憲政進一步提到，正在梳理集團各燒肉品牌的定位，以區隔客群，目前王品旗下擁有的燒肉品牌分別有日式高檔品牌最肉、店點最多的原燒，以及主攻吃到飽市場的肉次方，今年全年燒肉營收已達 15 億元，在新品牌加入和既有品牌展店的帶動下，長期力拚倍增至 30 億元。

而王品休閒餐飲事業現有 8 個品牌，包括品田牧場、藝奇、陶板屋、初瓦、金咕、原燒、肉次方、最肉，合計共 92 家店點，今年為王品集團創造營收逾 30 億元，明年總店數目標將超過 100 店，不排除上看 110 家店。