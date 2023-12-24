麗臺股臨會本周召開 關注泛美超微集團將拿兩席董事

板卡廠麗臺 (2465-TW) 私募引進泛美超微 (Supermicro) 集團資金後，將於週三 (27 日) 召開股東臨時會，預計泛美超微集團會拿下兩席董事。麗臺也看好，雙方已經開始著手合作 AI、醫療等領域，最快明年第一季就可以看到效益。

麗臺今年 10 月股東臨時會通過 2500 萬股私募案，同月共 6.69 億元資金全數到位，應募人分別為伺服器機箱殼廠大訊科技，占 66.7%、高階電源供應器廠肯微科技，占 33.3％，由於該兩台廠與伺服器大廠美超微關係緊密、也是其主要供應鏈廠，業界關注未來麗臺在 AI 相關業務佈局。

麗臺提到，今年 11 月開始毛利率就明顯好轉，期望以此基礎再往上走高，同時期望明年第一季在與泛美超微集團合作效益顯現下，毛利率拚登新高。

麗臺 GPU 營收比重達 96%，其中逾半數來自伺服器、專業繪圖卡與相關工作站等 Quadro 系列產品。公司表示，AI 伺服器確實還有庫存，最晚可以出到明年第一季初，另外，以 NVIDIA GPU 架構為主的專業繪圖卡及相關工作站等 AI 產品需求強勁。

從麗臺 11 月自結來看，單月營收 7.1 億元，攀 14 個月以來高點，月增 69%、年增 101.25%；稅後純益 700 萬元，年增 166.93%，每股純益 0.08 元；第四季有機會損平或小幅成長。