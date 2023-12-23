〈熱門股〉品牌廠迎AI PC元年 宏碁、華碩周漲逾1成

AI PC 題材夯，明年可能掀起筆電市場換機潮，品牌廠成為內外資資金追逐焦點，宏碁 (2353-TW) 獲投信連 10 買，股價一路走升，周五 (22 日) 小漲以 45.3 元作收，周漲 22.4%；華碩 (2357-TW) 雖然周五以平盤收作，但周漲幅仍達 11.7%。

迎接 AI PC 元年，宏碁董事長暨執行長陳俊聖看好，隨著 AI PC 在 12 月正式發表、出貨，訂單能見度已經看到明年第一季，此外，宏碁的核心事業將緊抓 AI PC 生成式 AI 的機會。

陳俊聖希望明年 AI PC 成長愈多愈好，除了電競與消費性的 AI PC，同時也會持續布局商用 AI PC，待硬體建立好自己的路線及軟體發展成熟後，就會陸續投入。

華碩共同執行長胡書賓談及 AI PC，他認為，儘管業界皆有共識 2024 年將迎來 AI PC 元年，不過 AI PC 的發展仍需有學習曲線，可以期待 2025 年 AI PC 快速發展，而華碩也會是最積極的品牌。

胡書賓說明，2024 年支撐 AI PC 運作及提升使用者體驗的基本要件，包括軟體、硬體，甚至是各種 AI 情境的應用程式豐富度，在 2024 年會逐步到位。不過在到位的過程中，仍需產業與使用者互動的學習曲線。胡書賓預期，2024 年 AI PC 滲透率約為個位數百分比。