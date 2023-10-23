生成式AI令人意外 傳蘋果每年花費10億美元追趕同業

傳蘋果每年花費10億美元追趕同業AI。（圖：REUTERS/TPG）
傳蘋果每年花費10億美元追趕同業AI。（圖：REUTERS/TPG）

根據《彭博》報導，蘋果 (AAPL-US) 預計每年花費 10 億美元來開發其生成式人工智慧 (AI) 產品。

報導指出，蘋果這筆支出是要追趕一些已經推出新 AI 產品和功能的競爭對手，如 Google (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)。

蘋果已在其產品中使用 AI，但尚未推出類似 OpenAI 的 ChatGPT 或 Google Bard 的生成式 AI 產品。相反，蘋果的 AI 被用來改進照片和自動更正文字等事情。

報導指出，到目前為止，蘋果已經建立自有大型語言模型框架 Ajax，以及傳聞中的聊天機器人，內部稱為 Apple GPT。兩者都還沒有被納入其產品中。

根據報導，該公司正在尋求將 AI 整合到 Siri、Messages 和 Apple Music 中。對於後者，蘋果將使用 AI 來創立自動生成的播放列表，就像 Spotify 透過與 OpenAI 合作所做的那樣。報導指出，該公司還探索在 Xcode 中使用 AI 來幫助應用程式開發人員。

《彭博》報導，領導 AI 計畫的蘋果高層包括機器學習和 AI 策略資深副總裁 John Giannandrea、軟體工程資深副總裁 Craig Federighi 和服務主管 Eddy Cue。

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