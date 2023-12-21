英特爾展示多項領先業界AI研究 聚焦AI科學領域應用

英特爾 (INTC-US) 實驗室近日在 NeurIPS 2023 展示領先業界的 AI 研究，聚焦 AI 在科學領域的應用，包括新模型、方法和工具，還有圖學習、多模態的生成式 AI，更有用於建氣候建模、藥物研發及材料科學等技術。

首先在科學 AI 方面，有大腦編碼模型 (Brain encoding models)，幫助預測大腦反應，並深入了解大腦的多模式處理能力。還有與魁北克人工智慧研究所共同開發氣候資料集 (ClimateSet) 以及 HoneyBee 大型語言模型。

多模態生成式 AI(multi-modal generative AI) 部分則有三種，包括協助提高 AI 模型在許多下游任務效能的 COCO-Counterfactuals、可簡化 AI 應用產生 3D 視訊的 LDM3D-VR，以及可從 2D 影像重建 3D 場景的影像渲染方法 CorresNeRF。

另外，還有提高 AI 效能的 DiffPack 及 InstaTune。至於圖學習部分，則有可提高 LLM 準確性的 A*Net、業界首創的知識圖推理基礎模型 ULTRA，以及可以捕捉數值資訊、複合資料結構並提高 ML 方法推理程式語言能力的 Perfograph。