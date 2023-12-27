生物科技併購潮重現 美股生物科技股反彈中

度過艱辛一年後，生技公司大規模併購交易再現，生技股也從中受益。

等權重的 SPDR S&P 500 生物科技股 ETF (XBI-US) 今年迄今上漲 5.6%，而市值加權的 iShares 生物科技股 ETF (IBB-US) 同期上漲 1.9%，雙雙落後大盤 S&P 500 指數同期的 24% 漲幅。

但這兩檔 ETF 現在的情況比不到兩月前的光景好很多了。今年截至 10 月底，IBB 下跌了 13%，而 XBI 則下跌了 20%。但此後兩檔均反彈，截至上周五收盤，IBB 上漲 18%，XBI 上漲 32%。

這波漲勢其來有自，許多生技公司，尤其是小型生技公司都是靠借貸以研究下一個重磅藥物，因此當聯準會 (Fed) 升息時，其資金取得成本就提高，無利可圖的生技股就會受到打擊。此時適逢 Fed 開始考慮降息，因此產業露出曙光也並非巧合。

另外，還有另一個因素在發揮作用，即生物科技公司的併購交易復甦。必治妥施貴寶 (Bristol Myers) (BMY-US) 同意以價值 41 億美元的交易收購 RayzeBio；阿斯特捷利康 (AstraZeneca) (AZN-US) 表示將以 12 億美元代價收購 Gracell。

上述只是最新的收購交易，據 BioPharma Dive 網站稱，今年迄今宣布的 20 起價值 10 億美元或以上的生物科技收購交易中，有 9 起是自 10 月初以來進行的。

技術分析研究公司 Fairlead Strategies 創辦人、技術分析師 Katie Stockton 表示，生物科技股可能迎來更大漲幅，因為 XBI 已突破阻力位，上周五自「旗形形態」走高後準備進一步上漲。

Stockton 寫道，該 ETF 相對於 S&P 500 指數已升至 200 日移動均線上方，「支持生物科技股在未來幾個月出現更大漲勢」。

但一切還需要 Fed 繼續配合。