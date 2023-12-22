存股變飆股！2023台股ETF大豐收 績效前十強出列

2023 年即將封關，回顧今年以來，指數股票型基金 (ETF) 百花齊放，受益人數大增 182 萬，總數已逼近 600 萬人大關，並帶動境內基金總規模來到 6.39 兆元，改寫歷史新高，2023 年堪稱是台股 ETF 大豐收的一年，觀察股價含息報酬率排行榜，第一名由富邦臺灣中小 (00733-TW) 以 68.72% 奪下，凱基優選高股息 30 (00915-TW) 位列第二，以近 6 成報酬緊追在後，前十名當中就有五檔是高股息類型 ETF，今年上演了存股變飆股的戲碼。

根據 CMoney 統計，今年截至 12 月 21 日，多達 37 檔股價含息總報酬雙位數成長，其中，00733 以 68.72% 傲視群雄。

今年高股息 ETF 大放異彩，獲得希望現金流偏穩健型的投資人青睞，除一般小股民外，本土法人也積極敲進，帶動相關 ETF 量價齊揚，00915 及大華優利高填息 30(00918-TW) 股價含息總報酬率分別來到 59.63%、56.98%，位居第二、三名，同樣表現不俗。

此外，元大高股息 (0056-TW) 以股價含息總報酬率 52.39% 居第五，群益台灣精選高息 (00919-TW) 及元大台灣高息低波 (00713-TW) 分居第七、八名，今年以來股價含息總報酬率分別為 45.42%、45.24%。

值得注意的是，隨著台灣半導體庫存逐漸回復到健康水位，在 AI 題材助攻下，半導體相關 ETF 也嶄露頭角，共有 3 檔入列，其中，中信關鍵半導體 (00891-TW) 含息總報酬 54.08% 位居第四名；新光臺灣半導體 30(00904-TW) 50.35%，居第六名；富邦台灣半導體 (00892-TW) 以 43.73% 擠進前十名。

此外，元大中型 100(0051-TW) 今年也繳出亮眼成績單，股價含息報酬率達 45.1%，居第九名。

製表：鉅亨網記者陳于晴

凱基優選高股息 30 基金經理人顏良宇表示，半導體庫存天數逐季下降，預期 2024 年半導體拉貨動能將提升，可望形成 2024 年與 2025 年台股業績復甦主要動力，市場預期 2024 年、2025 年台股獲利成長約可達 20%，在實質企業獲利增長推升下，可望支撐台股中長期牛市續航。

不過，2023 年台股評價面領先基本面回升，目前已接近過去 10 年正一倍標準差水準，顏良宇提醒，評價過高類股需留意短線拉回風險，因此建議可透過精選高品質、高股息、低波動成分股的高股息 ETF，配合一年兩次定審機制替成分股汰弱留強，兼顧參與台股漲升行情並分散風險。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，00919 追蹤指數的選股邏輯是最大亮點，00919 在每年 5 月底依已公告的殖利率排序，選出前 30 名為成分股，配置在真正的高股息股票；12 月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度 EPS 成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。

謝明志指出，近期各家高股息 ETF 成分股也開始進行權重調整，而台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。