【投資新知】從理財金字塔理解「資產配置」，3大關鍵打造穩健財富旅程！

想像你今天是古代埃及人，你準備蓋一座金字塔，這兩張圖左邊是資產配置帳戶的分類，右邊的金字塔代表對應的理財工具。這張圖由下往上，報酬越高，風險也越高。

配置比例剛好對應的是金字塔，下面我們要配置的比較多，中間的少一點，但比例多，最上面是一些投機的帳戶。最底層是保障與預備金帳戶，工具可以用保險或是定存，保險選擇定期險，可以用很少的金錢就打好很大的保障。中層是核心資產配置；最上面是投機帳戶，可以根據你自己遇到的機遇，選擇放一些資金在上面。

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要掌握投資的每項變數，像是經濟數據的變動、公司的消息、基本面分析、技術面分析等，就能獲得好的投資成果。然而，根據 1986 年發表於《金融分析師雜誌》（The Financial Analysts Journal）的一篇研究指出，影響投資組合長期報酬率的關鍵因素是「資產配置」，其占比超過 90%，反而讓投資人花費最多心思的事情，像是致力於選擇標的、掌握買賣時機等因素，僅分別佔 4.6% 與 1.8%，並非影響投資組合報酬率的重要因素，由此可知，做好「資產配置 」才是影響投資成果的關鍵，而非將心力放在個股挑選、判斷市場走勢等，對投資報酬貢獻不大的事情上，資產配置不管如何，都脫離不開三大原則。

資產配置的三大原則為：

1. 時間：資產配置有個規則是應該盡量把短時間不會用到的錢再拿來投資，通常一個景氣循環會經歷 7 年，因此 7 年內不會用到的錢拿去投資的話，有助於你渡過市場的低迷和每天的新聞標題對投資的負面影響。它也有助於避免你過早地變現持有股票，可能會導致高買低賣的情況。

2. 配置：每個人對蓋金字塔的期望都不一樣，適合我們的資產配置也不同，到底如何可以調整來符合個人的風險容忍度？「110 的規則」是一個簡單的方法來判斷投資組合中應該保留多少股票的百分比。方法就是用 110 減去你的年齡。

例如，如果你 40 歲，那麼 70% 的投資組合應該放在股票中，剩下的 30% 放在債券和現金。根據個人的風險容忍度，這個規則可以調整。如果你對風險的承受能力高，可能想要將 80% 甚至 90% 的投資組合放在股票中。同樣，你也可以選擇使用 100 的規則或 125 的規則，來調整股票的比例。

3. 再平衡：透過適當的再平衡，投資的報酬與風險效率可以再升級。當投資組合內的資產價值上下波動，偏離原本的投資配置比例時，就需要進行再平衡，如果不知道有沒有偏離配置比例，最簡單的方式可以從實務面的交易成本問題來判斷，再搭配一年做 1~3 次再平衡就可以。

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